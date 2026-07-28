به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش «بزم پادشاه پروانه» به نویسندگی سینا سلیمی، طراحی و کارگردانی امیرحسین سرخیان و تهیهکنندگی وی، از امروز ششم مرداد هر شب ساعت ۲۰:۱۵ در خانه نمایش مهرگان روی صحنه میرود.
این اثر که بهعنوان یک نمایش دیجیتال معرفی شده، با بهرهگیری از مولتیمدیا و فضایی متفاوت، مخاطبان را به تجربهای تازه در تئاتر دعوت میکند.
در خلاصه داستان «بزم پادشاه پروانه» آمده است: نمایشی که در آن هر انتخاب، بهایی سنگین دارد و روایت آن مرز میان واقعیت و جهان دیجیتال را به چالش میکشد.
در این نمایش مهدی علینژاد، سارا فعلی، مبینا کشاورز، کوروش گلبازگیر، یاسمن جرجانی، رویا هاشمی، حسین داودی، علی روزگار (مهمان از گروه تئاتر مروارید)، هانیه اخطاری، مهتا مهرعلی و میلاد محمدی به ایفای نقش میپردازند.
از دیگر عوامل این پروژه میتوان به مشاور هنری: سارا داروفروش، دستیار اول کارگردان: سینا سلیمی، دستیار کارگردان: بهار تاراج، منشی صحنه و اپراتور صدا: سحر سیفی، طراح صحنه، مولتیمدیا و طراح لباس: محیا مهرعلی، طراح گریم: رها فرجی، مجری گریم: علی پورقریب، طراح نور: حمید سلامی، مشاور نور و صدا: حمید باباخانی، انتخاب موسیقی: سارا فعلی، ساخت تیزر: کیانوش سلطانیمتین و یوسف ابریشمی، عکاسان: کیانوش سلطانیمتین و پارمیدا گلبازگیر، طراح پوستر و گرافیک: امیرحسین سرخیان، موشنگرافی: محیا مهرعلی، مدیر روابط عمومی: سیدمحمدصادق سیادت، مشاور رسانهای: مونا احمدوند و تبلیغات مجازی: سیدمحمدصالح سیادت اشاره کرد.
علاقهمندان میتوانند جهت رزرو بلیت و تماشای نمایش «بزم پادشاه پروانه» از طریق سامانههای تیوال و سینما تیکت و یا گیشه خانه نمایش مهرگان به آدرس خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان وحید نظری مراجعه کنند.
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