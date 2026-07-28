مرضیه برومند دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حکم اتابک نادری، مدیر کل هنرهای نمایشی مرضیه برومند به عنوان دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شد.

در متن حکم مدیرکل هنرهای نمایشی خطاب به دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان آمده است:

«به نام پروردگار هنر و امید

سرکار خانم مرضیه برومند

با سلام و احترام؛

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، فراتر از یک رویداد هنری، تجلی‌گاه امید، بستری برای تعالی اندیشه و سنگ‌بنای شکل‌گیری هویت فرهنگی نسل‌های آینده است. در شرایطی که میهن عزیزمان با صلابت در برابر هجمه‌های ناجوانمردانه ایستادگی کرده و دوران خطیری را سپری می‌کند، رسالت هنرمندان در دمیدن روح نشاط، تقویت همبستگی ملی و امیدآفرینی در دل کودکان و نوجوانان این مرز و بوم، دوچندان است. هنر متعالی نمایش، آینه‌ای است که می‌تواند تلخی‌های زمانه را به امیدهای روشن آینده پیوند زده و همدلی و پایداری را در لایه‌های زیرین جامعه نهادینه سازد.

نظر به سوابق درخشان، درایتِ ستودنی و تجربه‌ی گران‌سنگ سرکار عالی در عرصه‌ی هنرهای نمایشی و مدیریت مدبرانه رویدادهای مختلف هنری و با عنایت به پیوند عمیقِ فرهنگی جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با دیار همدان، که میزبانیِ دوره‌های پرشکوه را در کارنامه خود دارد؛ از اینکه به عنوان «دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان» ما را همراهی می کنید، سپاسگزارم.

امید است با تکیه بر ذوق سرشار و مدیریت خردمندانه شما، این دوره از جشنواره در همدان، بیش از پیش به بستری برای تقویت هویت ملی، ترویج ارزش‌های اخلاقی و ایجاد شور و امید، بدل شود.

توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.»

مرضیه برومند علاوه بر کارگردانی، بازیگری و نویسندگی آثار سینمایی، تئاتری و تلویزیونی، دبیری سه دوره جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک را نیز برعهده داشته است.