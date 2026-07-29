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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

اعضای خانه تئاتر خون اهدا کردند

اعضای خانه تئاتر خون اهدا کردند

اعضای خانه تئاتر با حضور در سازمان انتقال خون استان تهران برای همراهی با هموطنان در جنوب کشور، خون اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، جمعی از اعضای خانه تئاتر از انجمن‌های بازیگران، تئاتر کودک و نوجوان، نمایشگران عروسکی، تئاتر خیابانی، انجمن مدرسان تئاتر، طراحان صحنه و لباس، کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران، کانون تبلیغات و ‌روابط عمومی و ... با حضور در سازمان انتقال خون تهران، در اقدامی انسان‌دوستانه و مسئولانه، خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون، تأکید بر مسئولیت اجتماعی هنرمندان و حمایت از بیماران نیازمند به فرآورده‌های خونی برگزار شد.

این اقدام در شرایطی انجام شد که با توجه به نیاز مبرم مراکز درمانی جنوبی کشور به خون و فرآورده‌های خونی، اهدای مستمر خون بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

اعضای خانه تئاتر در حاشیه این برنامه، از عموم مردم، به‌ویژه جوانان، دعوت کردند تا با پیوستن به خانواده بزرگ اهداکنندگان خون، با توجه به نیاز فوری مردم جنوب کشورمان به خون، در این راه همیاری کنند.

کد مطلب 6902716

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