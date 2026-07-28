حجت الاسلام احمدی: امام جمعه باید با مردم زندگی کند

حجت‌الاسلام قهرمان احمدی امام جمعه باسمنج آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت ۵ مرداد با تأکید بر اینکه مردمی بودن، دلسوزی و خیرخواهی از مهم‌ترین ویژگی‌های ائمه جمعه است، گفت: امام جمعه باید همچون پدری معنوی در کنار مردم حضور داشته باشد و با اخلاق نیکو، سعه‌صدر و مهرورزی، اعتماد و سرمایه اجتماعی را تقویت کند.

حجت‌الاسلام احمدی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر مردمی بودن و دلسوزی ائمه جمعه، اظهار کرد: امام جمعه به واسطه مسئولیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی خود، موظف است حقوق مردم را در همه عرصه‌ها رعایت کرده و با مؤمنان با مهربانی و عطوفت رفتار کند.

وی با بیان اینکه خطیب جمعه باید همچون پدری مهربان برای جامعه باشد، افزود: خوش‌اخلاقی، سعه‌صدر، نرم‌خویی و مشورت با مردم از مهم‌ترین عوامل موفقیت یک امام جمعه است؛ به گونه‌ای که مردم او را از خود، امین و خیرخواه بدانند.

امام جمعه باسمنج آذربایجان غربی با اشاره به نامه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر، خاطرنشان کرد: در این نامه بر رعایت حقوق مردم و تکریم آنان تأکید شده است؛ بنابراین رفتار امام جمعه نیز باید به گونه‌ای باشد که موجب افزایش اعتماد، امید و همدلی در جامعه شود و مردم از او احساس فاصله نکنند.

وی با بیان اینکه امام جمعه منصوب ولی‌امر مسلمین است، تصریح کرد: امام جمعه باید فردی عادل، ولایت‌مدار، آگاه به مسائل جامعه و منعکس‌کننده صادق مطالبات مردم به مسئولان باشد و در همه امور بر مدار ولایت حرکت کند.

حجت‌الاسلام احمدی «نقد منصفانه» و «نصیحت خیرخواهانه» را از دیگر ویژگی‌های امام جمعه برشمرد و گفت: خطیب جمعه باید با در نظر گرفتن همه ابعاد مسائل، نقدی منصفانه، دلسوزانه و مسئولانه داشته باشد و همواره خیر و صلاح جامعه را مدنظر قرار دهد.

وی مردم‌داری و مهرورزی را از ارکان موفقیت در امامت جمعه دانست و افزود: مردم‌داری تنها به جلب نظر مردم محدود نمی‌شود، بلکه به معنای رفتار صادقانه، احترام‌آمیز و همراه با محبت با آحاد جامعه است؛ بدون آنکه از احساسات و اعتماد مردم سوءاستفاده شود.

خطیب جمعه باسمنج آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه «بهترین حکومت، حکومت بر دل‌هاست»، گفت: ائمه جمعه باید با رفتار، اخلاق و عملکرد خود جایگاهی در قلب مردم پیدا کنند؛ زیرا ماندگارترین اثرگذاری، از مسیر محبت و اعتماد حاصل می‌شود.

وی تأکید کرد: حضور در کنار مردم در شادی‌ها، غم‌ها و مشکلات، ضرورتی انکارناپذیر برای ائمه جمعه است. زمانی که مردم احساس کنند امام جمعه همواره در کنار آنان حضور دارد، آرامش، اعتماد و همبستگی اجتماعی تقویت خواهد شد.

حجت‌الاسلام احمدی با اشاره به جایگاه معنوی ائمه جمعه اظهار کرد: امام جمعه نباید خود را برتر از دیگران بداند، بلکه باید به عنوان پدر معنوی جامعه در گفتار، رفتار و سبک زندگی الگویی شایسته برای مردم باشد.

خطیب جمعه باسمنج آذربایجان غربی ابراز امیدواری کرد ائمه جمعه با الگوگیری از سیره عملی و علمی رهبر شهید، بیش از گذشته در مسیر خدمت به مردم، تقویت همبستگی اجتماعی و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی گام بردارند.