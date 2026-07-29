جهاد و استکبارستیزی از ارکان نماز جمعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید مجتبی نورمفیدی ظهر چهار شنبه در آئین رونمایی از مجموعه ۹ جلدی ظهر آدینه خطبه های نماز جمعه آیت الله سید کاظم نورمفیدی با اشاره به تقارن این مناسبت با سالروز برگزاری نخستین نماز جمعه در تاریخ اسلام، اظهار کرد: بنا بر نقلهای تاریخی، پیامبر اکرم (ص) پس از هجرت به مدینه، نخستین نماز جمعه را اقامه کردند و این رویداد، نقطه آغاز یک سنت بزرگ اجتماعی، سیاسی و عبادی در اسلام بود.
وی افزود: بررسی نخستین خطبه پیامبر اسلام (ص) نشان میدهد که آن حضرت، پس از دعوت مردم به تقوا و یاد خدا، مسلمانان را به نیکی، جهاد در راه خدا و مقابله با کفر فراخواندند؛ موضوعاتی که نشاندهنده جایگاه والای مسئولیتپذیری اجتماعی و مبارزه با ظلم در فرهنگ نماز جمعه است.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه جهاد و استکبارستیزی از ارکان خطبههای نخستین نماز جمعه بوده است، اظهار کرد: امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی، نماز جمعه از این روحیه فاصله گرفته و کمتر سخنی از مبارزه با کفر، ظلم و استکبار در خطبهها به میان میآید، در حالی که پیامبر اکرم (ص) این مفاهیم را بهعنوان بخشی از رسالت نماز جمعه مطرح کردهاند.
نورمفیدی با اشاره به روایات اسلامی درباره فضیلت این فریضه عبادی ـ سیاسی، گفت: پیامبر اکرم (ص) در روایتی، نماز جمعه را در کنار حج، اسلام آوردن و بهبودی از بیماری، آغازگر مرحلهای تازه از زندگی انسان معرفی کردهاند؛ زیرا شرکت در نماز جمعه، زمینه آمرزش گناهان و بازگشت معنوی انسان را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: اهمیت نماز جمعه تنها به اقامه یک عبادت هفتگی محدود نمیشود، بلکه این فریضه، بستری برای تقویت ایمان، بصیرت دینی، وحدت امت اسلامی و حضور آگاهانه مسلمانان در عرصههای اجتماعی و سیاسی است.
استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: هرچه نماز جمعه به سیره و آموزههای اصیل پیامبر اسلام (ص) نزدیکتر باشد، میتواند نقش مؤثرتری در هدایت جامعه، تقویت انسجام اسلامی و مقابله با جریانهای معارض با اسلام ایفا کند.
انتشار خطبههای نماز جمعه؛ ثبت تاریخ زنده یک جامعه
استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به اهمیت ثبت و تدوین این آثار اظهار کرد: مجموعههای گردآوریشده از خطبههای نماز جمعه میتواند به عنوان یک منبع ارزشمند برای شناخت تاریخ معاصر، اندیشههای دینی و تحولات اجتماعی مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نماز جمعه در تاریخ اسلام، ایران و تشیع فراز و فرودهای فراوانی داشته است، افزود: انتشار خطبههای نماز جمعه در دورههای مختلف چندان مرسوم نبوده و تنها بخشهایی از خطبههای پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) به دست ما رسیده است.
نورمفیدی با اشاره به جایگاه خطبههای نماز جمعه در سیره اسلامی گفت: در نهجالبلاغه بخشی از خطبههای حضرت امیرالمؤمنین(ع) مربوط به نماز جمعه است و در میان ائمه(ع) نیز گزارشهایی از خطبههای جمعه وجود دارد، اما به دلیل شرایط تاریخی، آثار فراوانی از این خطبهها باقی نمانده است.
وی ادامه داد: در دوره صفویه نیز برخی عالمان بزرگ به ثبت و تدوین خطبههای نماز جمعه اهتمام داشتند؛ بهگونهای که مرحوم فیض کاشانی، امام جمعه اصفهان، مجموعهای از خطبههای خود را آماده و ثبت کرده بود که امروز به عنوان یک اثر ارزشمند تاریخی باقی مانده است.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به روند انتشار مجموعه خطبههای نماز جمعه آیتالله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولیفقیه در گلستان، اظهار کرد: این اقدام با پیگیری پژوهشگران و علاقهمندان آغاز شد و تاکنون مجموعه مربوط به دهههای گذشته آماده انتشار شده و تلاش میشود جلدهای بعدی نیز به سرانجام برسد.
وی با تأکید بر اینکه این آثار تنها برای حفظ یک متن یا سخنرانی نیست، گفت: پرسش مهم این است که یک خطیب در یک دوره تاریخی چگونه با جامعه خود سخن گفته، دغدغههای مردم چه بوده و چه تصویری از انسان، عدالت، اخلاق، خانواده، جوانان و آینده جامعه ارائه کرده است.
نورمفیدی اظهار کرد: خطبههای نماز جمعه میتواند بخشی از تاریخ یک سرزمین را از زاویه نگاه عالمان و شخصیتهای اثرگذار آن دوره نشان دهد؛ چراکه تاریخ تنها با حوادث ثبت نمیشود، بلکه صدای اندیشمندان و نخبگان هر عصر نیز بخش مهمی از تاریخ را شکل میدهد.
وی این مجموعه را یک منبع پژوهشی ارزشمند برای رشتههای مختلف دانست و افزود: پژوهشگران علوم سیاسی، جامعهشناسی، ارتباطات اجتماعی و علوم دینی میتوانند از این آثار برای بررسی تحولات فکری و اجتماعی جامعه بهره بگیرند.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ظرفیتهای تاریخی منطقه گرگان و جرجان گفت: این خطه در طول تاریخ مهد حضور اندیشمندان، فقیهان، فیلسوفان و عالمان بزرگی بوده است و بسیاری از آثار ارزشمند آنان هنوز در قالب نسخههای خطی در کتابخانهها باقی مانده که باید با تحقیق و پژوهش احیا و منتشر شود.
وی افزود: احیای آثار اندیشمندان استرآباد و جرجان، استخراج نسخههای خطی و معرفی بزرگان علمی این منطقه، اقدامی برای حفظ سرمایههای فکری و فرهنگی گلستان است.
نورمفیدی با بیان اینکه مجموعه خطبههای نماز جمعه یک میراث زنده فکری محسوب میشود، خاطرنشان کرد: این آثار نشان میدهد گوینده سخن دارای چارچوب فکری مشخص، مبانی دینی، انصاف، روحیه انقلابی و توجه به اخلاق و مسئولیت اجتماعی بوده است.
وی تأکید کرد: جامعه سالم، جامعهای بدون مسئله نیست؛ بلکه جامعهای است که در برابر مسائل خود احساس مسئولیت میکند و هر فرد باید به اندازه توان خود برای رشد و تعالی جامعه تلاش کند.
نورمفیدی از پژوهشگران، ائمه جمعه، علما و دستاندرکاران تدوین این مجموعه قدردانی کرد و گفت: حفظ میراث علمی و فکری بزرگان این سرزمین، وظیفهای مهم برای نسل امروز و آینده است.
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