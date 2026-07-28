نمایشگاه صنایع دستی با ۱۵۰ غرفه در پایانه شهید رئیسی مهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر،نمایشگاه صنایع دستی و سوغات استان ایلام با هدف تقویت اقتصاد محلی و بهرهگیری از ظرفیت عظیم اربعین، امروز با حضور دکتر احمد کرمی استاندار ایلام و جمعی از مسئولان استانی در پایانه مرزی شهید رئیسی(برکت) افتتاح شد.
احمد کرمی، استاندار ایلام، در حاشیه آیین افتتاح این نمایشگاه، با تأکید بر ابعاد مختلف اقتصادی رویداد اربعین گفت: ما در کنار رسالت اصلی خود یعنی خدمترسانی به زائران حسینی، باید از این فرصت بزرگ برای تقویت بنیه اقتصادی استان استفاده کنیم.
استاندار ایلام افزود: با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و برخی دیگر از دستگاهای مرتبط، ۱۵۰ غرفه صنایع دستی و سوغات محلی در این پایانه جانمایی شده است تا زائران بتوانند در مسیر خود با محصولات بومی و هنردست هنرمندان ایلامی آشنا و نسبت به خرید آنها اقدام کنند.
وی هدف اصلی از این اقدام را ایجاد یک «اقتصاد اربعین» دانست و تصریح کرد: اقتصاد اربعین باید فرصتی برای فروش صنایع دستی و تولیدات بومی استان باشد تا چرخ اقتصاد خرد و معیشت مردم تقویت شود.
وی تأکید کرد: ایجاد این غرفهها نه تنها باعث تقویت اقتصاد استان میشود، بلکه به معرفی فرهنگ و هنر غنی ایلامی به میلیونها زائر داخلی و خارجی نیز کمک شایانی خواهد کرد.
این نمایشگاه در قالب ۱۵۰ غرفه به عرضه محصولات بومی و صنایع دستی میپردازد.
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