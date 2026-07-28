به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی شامگاه سهشنبه در یادواره شهدای روستاهای ساداتمحله، کارنام، ششک و مزده و آیین گرامیداشت قائد شهید امت و سرداران اسلام، با اشاره به کارکرد فرهنگی این مراسمها، اظهار کرد: برگزاری یادوارههای شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و آشنایی نسل جوان با ارزشهایی است که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند.
وی با تأکید بر اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوگیری از سیره شهدا نیازمند است، افزود: سبک زندگی، اخلاق، روحیه خدمت، مدیریت جهادی و ولایتمداری شهیدان میتواند چراغ راه مسئولان و آحاد جامعه در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور باشد.
مشاور رئیسجمهور در امور ایثارگران با اشاره به ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب به خانوادههای معظم شهدا در آیینهای بزرگداشت، گفت: این سلام، تجلیل از مقام والای خانوادههایی است که با ایثار و صبوری، سرمایههای ارزشمند خود را در راه دفاع از اسلام و انقلاب تقدیم کردهاند.
اوحدی با بیان اینکه شهدا در فرهنگ اسلامی دارای جایگاهی رفیع هستند، تصریح کرد: شهدا نیازی به برگزاری یادواره ندارند، زیرا بر اساس وعده الهی، آنان نزد پروردگار خود زندهاند و از روزی الهی بهرهمند میشوند. این جامعه است که برای شناخت مسیر آنان و تداوم فرهنگ ایثار به چنین محافلی نیاز دارد.
وی ادامه داد: یادوارههای شهدا تنها مراسم بزرگداشت نیست، بلکه مدرسهای برای تربیت نسل انقلاب و انتقال مفاهیمی همچون ایثار، وفاداری، مسئولیتپذیری و ولایتمداری به نسل جوان محسوب میشود.
مشاور رئیسجمهور در امور ایثارگران با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، خاطرنشان کرد: همه شهدا با الهام از مکتب عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، جان و هستی خود را برای پاسداری از اسلام، انقلاب و عزت ملت ایران تقدیم کردند و همین مسیر باید برای نسلهای آینده تبیین شود.
اوحدی با بیان اینکه فرهنگ ایثار میتواند در حل مسائل کشور نقشآفرین باشد، گفت: اگر روحیه فداکاری، مسئولیتپذیری و مدیریت جهادی شهدا در میان مدیران و مسئولان نهادینه شود، زمینه خدمت مؤثرتر به مردم و رفع مشکلات جامعه فراهم خواهد شد.
وی در پایان بر استمرار برگزاری یادوارههای شهدا تأکید کرد و افزود: انتقال فرهنگ ایثار، شهادت و ولایت به نسل جوان، ضامن حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی است و این رسالت باید با جدیت دنبال شود.
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