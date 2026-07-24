اجتماع خونخواهان دلگانی به شب ۱۴۵ رسید

دلگان- مردم شهر دلگان در صد و چهل و پنجمین شب از شهادت قائد امت و در خونخواهی از رهبر شهید اجتماع برگزار کردند.