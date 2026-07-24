https://mehrnews.com/x3cDWL ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳ کد مطلب 6897913 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳ اجتماع خونخواهان دلگانی به شب ۱۴۵ رسید دلگان- مردم شهر دلگان در صد و چهل و پنجمین شب از شهادت قائد امت و در خونخواهی از رهبر شهید اجتماع برگزار کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6897913 کپی شد مطالب مرتبط توقیف کشنده حامل ۲۳ تن چوب قاچاق در محور مواصلاتی دلگان-زهکلوت گزارش میدانی خبرنگار مهر از صد و چهل و ششمین شب تجمع لنگرودی ها واژگونی خودروی حامل نماینده ایرانشهر در جاده زاهدان-خاش قیام مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید وحمایت از نیروهای مسلح ظرفیتهای فرهنگی سیستان و بلوچستان نیازمند معرفی بیشتر است خونخواهی رهبر شهید، ضرورتی شرعی و راهبردی برای حفظ عزت امت است گام راهبردی برای مقابله با زمینخواری در سیستان و بلوچستان اجتماع مردم دلگان در خونخواهی از رهبر شهید طاهری: رهبر شهید با علم و اخلاص، پرچمدار تحول در جهان اسلام شد برچسبها شهرستان دلگان سیستان و بلوچستان تجمع مردمی
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