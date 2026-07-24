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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳

اجتماع خونخواهان دلگانی به شب ۱۴۵ رسید

اجتماع خونخواهان دلگانی به شب ۱۴۵ رسید

دلگان- مردم شهر دلگان در صد و چهل و پنجمین شب از شهادت قائد امت و در خونخواهی از رهبر شهید اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6897913

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