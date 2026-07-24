خونخواهی رهبر شهید، ضرورتی شرعی و راهبردی برای حفظ عزت امت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید بامری در خطبههای نماز جمعه این هفته دلگان با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت، همدلی و هوشیاری در برابر توطئههای دشمن تأکید کرد.
وی با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) مبنی بر اینکه «تَزُولُ الْجِبَالُ وَ لَا تَزُلْ»، اظهار کرد: استقامت و تابآوری در برابر فشارهای روانی، جنگ رسانهای و مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی، از مهمترین وظایف امروز جامعه اسلامی است.
امام جمعه دلگان افزود: جامعه باید در برابر شایعات، اخبار تلخ و فشارهای اقتصادی، ارادهای استوار داشته باشد و اجازه ندهد دشمن از طریق جنگ شناختی به اهداف خود دست یابد.
وی با اشاره به سیره شهدای شاخص انقلاب اسلامی، از جمله سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید مهدی باکری، گفت: فرهنگ ایثار و امیدآفرینی، مهمترین درس این شهدا برای جامعه امروز است و همانگونه که آنان در سختترین شرایط در کنار مردم ایستادند، امروز نیز باید با تقویت روحیه همدلی و امید، از یکدیگر حمایت کنیم.
حجتالاسلام بامری با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره «خونخواهی رهبر شهید»، این مطالبه را یک میثاق ایمانی و ضرورتی تمدنی دانست و تصریح کرد: خونخواهی، اقدامی احساسی و مقطعی نیست، بلکه یک ضرورت عقلانی، شرعی و راهبردی برای حفظ عزت امت اسلامی و تأمین امنیت آینده کشور است.
وی افزود: دشمن باید بداند دوران اقدامات بدون پاسخ به پایان رسیده و ملت ایران در دفاع از امنیت و عزت خود مصمم است.
همدلی، مقابله با جنگ شناختی و حمایت از مقاومت
امام جمعه دلگان با تشریح وظایف مردم در شرایط کنونی، سه محور اصلی «مواسات و همدلی»، «حفاظت از سنگر روان جامعه» و «پشتیبانی از جبهه مقاومت» را مورد تأکید قرار داد.
وی اظهار کرد: احتکار و گرانفروشی در شرایط جنگ اقتصادی، اقدامی در راستای اهداف دشمن است و همدلی اقتضا میکند مردم در کنار یکدیگر باشند و از نیازمندان حمایت کنند.
بامری همچنین با هشدار نسبت به جنگ شناختی دشمن گفت: انتشار شایعات و اخبار نادرست، امنیت روانی جامعه را هدف قرار میدهد؛ از اینرو لازم است مردم با دقت و تقوا، هر خبر و پیامی را بدون اطمینان از صحت آن منتشر نکنند.
امام جمعه دلگان در پایان با اشاره به سنت الهی نصرت، خاطرنشان کرد: ملت ایران با توکل بر خداوند، حفظ وحدت و استمرار مقاومت، این مرحله را نیز با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت و جبهه مقاومت به مسیر خود تا تحقق آرمانهای الهی ادامه خواهد داد.
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