امام جمعه دلگان: تفرقه، ابزار سلطه دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید بامری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان با اشاره به سه موضوع مهم شامل ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی، ناکامی تهدیدهای آمریکا و اهمیت خونخواهی حکیمانه در مکتب اهل‌بیت(ع)، بر نقش بصیرت و عقلانیت در مواجهه با مسائل جامعه تأکید کرد.

امام جمعه دلگان با استناد به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره خطر اختلاف در میان امت اسلامی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های پیامبر(ص)، گرفتار شدن جامعه اسلامی در اختلاف و درگیری داخلی بود؛ چراکه اختلاف، زمینه‌ساز تضعیف امت و تسلط دشمنان خواهد شد.

وی افزود: خطر اصلی همیشه از بیرون جامعه آغاز نمی‌شود، بلکه بسیاری از آسیب‌ها از اختلافات داخلی شکل می‌گیرد. جامعه‌ای که وحدت خود را حفظ کند، در برابر مشکلات و فشارها مقاوم‌تر خواهد بود و دشمن نمی‌تواند بر آن مسلط شود.

حجت‌الاسلام بامری با اشاره به ماجرای فرعون و سیاست تفرقه‌افکنی او میان مردم، تصریح کرد: تاریخ نشان داده است که ایجاد شکاف و چنددستگی همواره یکی از ابزارهای اصلی سلطه‌گران بوده است؛ ازاین‌رو بهترین راه پاسداشت سیره پیامبر رحمت(ص)، بازگشت به اخلاق نبوی، برادری، گذشت و حفظ وحدت جامعه اسلامی است.

تهدیدهای آمریکا علیه ایران؛ اقدامی پرهزینه و بدون نتیجه

امام جمعه دلگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحرکات جبهه استکبار گفت: امروز دشمن با وجود تهدیدهای فراوان، با واقعیت قدرت و اقتدار ایران اسلامی مواجه شده و بسیاری از اقدامات خود را به دلیل هزینه‌های سنگین آن کنار گذاشته است.

وی افزود: آسیب‌پذیری زیرساختی برخی متحدان آمریکا در منطقه و توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، باعث شده هرگونه اقدام ماجراجویانه علیه ایران برای دشمنان، پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد و به تعبیر دیگر، تهدید ایران برای آنان یک «خودکشی راهبردی» خواهد بود.

حجت‌الاسلام بامری با اشاره به مقاومت ملت ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی با فشارها و تهدیدهای مختلف در طول سال‌های گذشته روبه‌رو بوده، اما با تکیه بر ایمان، وحدت مردم و توان داخلی، مسیر خود را ادامه داده و با این تهدیدها متزلزل نخواهد شد.

وی با تأکید بر وعده‌های الهی، ابراز امیدواری کرد: ایستادگی ملت‌های مقاوم، زمینه افول جریان‌های سلطه‌گر و تغییر معادلات منطقه را فراهم خواهد کرد.

خونخواهی شهدا؛ مطالبه‌ای همراه با عقلانیت و حکمت

خطیب جمعه دلگان با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت امام رضا(ع)، پیام مهم مکتب رضوی را بی‌تفاوت نبودن در برابر ظلم و خون مظلوم دانست و اظهار کرد: یاد و نام شهدا، مسیر عدالت‌خواهی و ایستادگی در برابر ظلم را زنده نگه می‌دارد.

وی با استناد به آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» افزود: جامعه‌ای که نسبت به ظلم و خون مظلوم بی‌تفاوت باشد، امنیت و حیات خود را از دست خواهد داد؛ اما خونخواهی در نگاه اسلام، به معنای رفتار احساسی و خارج از چارچوب قانون نیست، بلکه باید با صبر، حکمت، اقتدار و در مسیر عدالت دنبال شود.

حجت‌الاسلام بامری در پایان پنج وظیفه مهم مردم و مسئولان را مورد تأکید قرار داد و گفت: حفظ وحدت و آرامش جامعه، مطالبه جدی و قانونی عدالت، تقویت امنیت و اقتدار کشور، صبر و بصیرت در برابر حوادث و ادامه مسیر شهدا با خدمت، ایمان و مقاومت، از مهم‌ترین وظایف امروز جامعه اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: در مکتب اهل‌بیت(ع)، مؤمن تنها عزادار نیست، بلکه اهل شناخت، مسئولیت و مطالبه حق است و باید اندوه و محبت خود را به بصیرت و اقدام درست تبدیل کند.