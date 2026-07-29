ارتش رژیم صهیونیستی: حزب الله به سمت ما پهپاد شلیک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد: حزبالله لبنان طی ساعات شب، یک پهپاد انتحاری را به سمت یک خودروی مهندسی متعلق به این ارتش ما، در منطقه «تپه علی الطاهر» شلیک کرد اما این حادثه هیچ تلفاتی در میان نیروهای ما برجای نگذاشت.
ارتش رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه این اقدام نقض فاحش توافق آتشبس در لبنان از سوی حزبالله به شمار میرود، مدعی شد: نیروهایش به فعالیتهای خود در این منطقه ادامه میدهند و اجازه نخواهند داد نیروهای حزبالله در آنجا تقویت شده یا طرحی را علیه نیروهای اسرائیلی اجرا کنند.
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