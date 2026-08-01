اسرائیل بر پایه اشغال وتروریسم بنا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت ایران در اسپانیا در واکنش به ادعای سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل طی پیامی در فضای مجازی نوشت: اسرائیل بر پایه اشغال و تروریسم بنا شده است و همچنان به جنگهای تجاوزکارانه و نسلکشی ادامه میدهد. چنین موجودیتی هیچگونه مشروعیتی برای سخن گفتن دربارهٔ تمامیت ارضی کشورهای دیگر ندارد. این جنایتکاران باید تا زمان حضور در برابر دیوان کیفری بینالمللی (ICC) سکوت کنند.
سفارت ایران در اسپانیا در واکنش به ادعای سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل نوشت: اسرائیل بر پایه اشغال و تروریسم بنا شده است.
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