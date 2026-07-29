خبرگزاری مهر - گروه استانها: این روزها مرز بین‌المللی مهران با ثبت بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار تردد از ابتدای ماه صفر، شاهد اوج‌گیری موج عظیم سفرهای اربعین حسینی است و موج اصلی زائران با شتابی بی‌نظیر از این گذرگاه عبور می‌کنند که این آمارها، نشان از جایگاه بی‌بدیل مهران به عنوان اصلی‌ترین و پرترددترین گذرگاه زمینی عتبات عالیات دارد.

باید گفت، انتخاب بیش از ۶۰ درصدی زائران برای تردد از این مرز، گویای امنیت، نزدیکی به عتبات و زیرساخت‌های مناسب این مسیر است و با نزدیک شدن به اربعین، پیش‌بینی می‌شود این آمار در روزهای آینده با رشد بیشتری همراه باشد.

در کنار این حجم عظیم تردد، زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی نیز با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به زائران هستند و پارکینگ بزرگ اربعین با ظرفیت بالای خود، بخش قابل توجهی از خودروهای زائران را در خود جای داده است؛ بر اساس آخرین گزارش‌ها، این پارکینگ همچنان ظرفیت پذیرش خودروهای بیشتری را دارد و ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز با استقرار اتوبوس‌های متعدد، آماده جابه‌جایی زائران از پارکینگ‌ها تا پایانه مرزی است و با هماهنگی پلیس راهور و دستگاه‌های اجرایی، مدیریت ترافیک در مسیرهای منتهی به مرز به صورت روان در حال انجام است.

از سوی دیگر، با وجود گرمای شدید هوا و وزش باد که در روزهای اخیر در مناطق مرزی استان پیش‌بینی می‌شود، تمامی تمهیدات برای تأمین آب خنک، اسکان و خدمات درمانی برای زائران اندیشیده شده است و ایستگاه‌های توزیع آب خنک در نقاط مختلف مرز و مسیرهای تردد زائران فعال شده‌اند و مواکب نیز با ارائه خدمات اسکان، تغذیه و فرهنگی، خستگی سفر را از تن زائران به در می‌کنند.

مرز مهران با زیرساخت‌های بازسازی‌شده، همچنان انتخاب اول زائران است

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی امروز با حضور در پایانه مرزی مهران، از روند خدمات‌رسانی، زیرساخت‌ها و آمادگی دستگاه‌های اجرایی در این مرز بازدید کرد و در این بازدید، آخرین وضعیت تردد زائران، امکانات رفاهی و اقدامات انجام‌شده برای تسهیل سفر اربعین مورد بررسی قرار گرفت.

سارا فلاحی با اشاره به اینکه مرز مهران به دلیل امنیت، نزدیکی به عتبات عالیات، روان بودن تردد و زیرساخت‌های مناسب، همواره انتخاب اول زائران بوده است، اظهار داشت: با وجود حملات دشمن، زیرساخت‌های این مرز بازسازی شده و خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده‌شده، روند تردد زائران به صورت روان و بدون مشکل در حال انجام است.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای راه‌آهن ایلام-مهران، تصریح کرد: در این راستا، رایزنی‌هایی با کشور عراق انجام شده است و خوشبختانه در مذاکرات اخیر سفر نخست‌وزیر عراق به ایران، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است و امیدواریم با تحقق این پروژه، شاهد توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل تردد زائران باشیم.

فلاحی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران خدمات‌رسانی به زائران، خاطرنشان کرد: با هماهنگی همه دستگاه‌ها، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم و مرز مهران همچنان با آمادگی کامل، میزبان خیل عظیم عاشقان حسینی باشد.

۶۰ درصد مرز مهران را انتخاب کردند

مدیر حج و زیارت استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده زائران از مرز مهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اظهار داشت: تاکنون بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۶۰ درصد از این زائران، مرز بین‌المللی مهران را برای خروج از کشور برگزیده‌اند.

سجاد رحمانی با بیان اینکه تردد زائران از مرز مهران به صورت روان و بدون هیچ گونه مشکل خاصی در حال انجام است، افزود: با استقرار پلیس راهور، نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت ترددها در شهر مهران و محورهای منتهی به این مرز اندیشیده شده است و خوشبختانه هیچ گونه مشکل ترافیکی در این مسیرها مشاهده نمی‌شود.

مدیر حج و زیارت استان ایلام با تأکید بر ضرورت ثبت‌نام در سامانه سماح و دریافت بیمه سفر، تصریح کرد: زائران باید پیش از سفر نسبت به ثبت‌نام در این سامانه اقدام کرده و بیمه سفر خود را دریافت کنند و تنها از مبادی رسمی برای خروج از کشور استفاده نمایند تا بتوانند از خدمات امدادی، درمانی و بیمه‌ای بهره‌مند شوند؛ همچنین همراه داشتن گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار از الزامات اصلی خروج از کشور است و افرادی که گذرنامه آنان منقضی شده یا اعتبار کافی ندارد، باید هرچه سریع‌تر نسبت به تمدید آن اقدام کنند.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش روزافزون شمار متقاضیان سفر به عتبات عالیات و نزدیک شدن به روزهای اربعین، تمامی دستگاه‌های اجرایی با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به زائران هستند و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد سفری ایمن و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.

۳۸ پرواز ویژه اربعین در فرودگاه ایلام برقرار می‌شود

مدیر فرودگاه شهدای ایلام در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به آغاز عملیات پروازی اربعین حسینی، اظهار داشت: با هماهنگی انجام‌شده میان فرودگاه و شرکت‌های هواپیمایی، ۳۸ پرواز فوق‌العاده برای جابه‌جایی زائران پیش‌بینی شده است.

محمدتقی سلجوقی افزود: این پروازها در بازه زمانی نهم تا شانزدهم مردادماه توسط شرکت‌های هواپیمایی کارون، آساجت و قشم‌ایر در مسیرهای تهران-ایلام-تهران و مشهد-ایلام-مشهد و بالعکس انجام خواهد شد و بخش قابل‌توجهی از این پروازها به صورت فوق‌العاده و با هدف پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر زائران اربعین حسینی برنامه‌ریزی شده است تا روند اعزام و بازگشت مسافران با سهولت بیشتری انجام گیرد.

مدیر فرودگاه شهدای ایلام با بیان اینکه شرکت هواپیمایی آساجت از امروز (سه‌شنبه) عملیات جابه‌جایی زائران را در مسیرهای هوایی مشهد و تهران آغاز کرده است، تصریح کرد: این پروازها به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت و از روز جمعه نیز شرکت هواپیمایی کارون به مدت یک هفته به جمع شرکت‌های فعال در این طرح اضافه می‌شود تا نسبت به جابه‌جایی هرچه بهتر زائران اقدام شود.

سلجوقی با اشاره به افزایش تقاضای سفر در ایام اربعین، خاطرنشان کرد: تمامی بخش‌های عملیاتی، فنی و خدماتی فرودگاه در آمادگی کامل قرار دارند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت مطلوب سفرهای اربعین انجام شده است و همچنین مذاکرات و رایزنی‌های لازم با شرکت‌های هواپیمایی برای تداوم فعالیت این شرکت‌ها در طول سال و برقراری پروازهای منظم در مسیرهای ایلام-تهران و ایلام-مشهد در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل واحدهای عملیاتی و خدماتی فرودگاه برای ایام اربعین، بیان کرد: با همکاری ایرلاین‌ها و رعایت کامل استانداردهای ایمنی، شاهد سفری ایمن و بدون دغدغه برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.