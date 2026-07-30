رهاسازی ۱۰ نفر گرفتار در سیلاب منطقه پاییزان مینودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر وقوع سیلاب و آبگرفتگی در منطقه پاییزان واقع در جنگل چهل‌چای شهرستان مینودشت، یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات مرکزی مینودشت با یک دستگاه خودروی کمک‌دار سبک به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: امدادگران هلال‌احمر بلافاصله پس از حضور در منطقه، با همکاری نیروهای آتش‌نشانی عملیات امدادرسانی را آغاز کرده و نسبت به رهاسازی افراد گرفتار در سیلاب و انتقال آنان به محل امن اقدام کردند.

وی با بیان اینکه در این حادثه ۱۰ نفر گرفتار سیلاب شده بودند، گفت: خوشبختانه با اقدام سریع و هماهنگ نیروهای امدادی، تمامی افراد گرفتار بدون آسیب از منطقه حادثه‌دیده نجات یافته و به محل امن منتقل شدند.

سلیمی با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی، از شهروندان و گردشگران خواست در زمان بارندگی و وقوع سیلاب از حضور در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق کوهستانی خودداری کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ هلال‌احمر اطلاع دهند.