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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

محلول‌های غیرمجاز پاک کننده آرایش معرفی شدند

محلول‌های غیرمجاز پاک کننده آرایش معرفی شدند

روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از محلول‌های پاک‌کننده آرایش و میسلارواترهای غیرمجاز را که بدون مجوز در بازار عرضه شده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی از محلول‌های پاک‌کننده آرایش و میسلارواترها بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار عرضه شده‌اند.

اسامی محصولات غیرمجاز

▫️ Fresh Food For Skin
▫️ Micellar Cleansing Water for Normal Skin Orange
▫️ Micellar Cleansing Water for Normal Skin Pomegranate
▫️ SADOER
▫️ محلول پاک‌کننده آرایش (Cleanser)
▫️ محلول پاک‌کننده آرایش ویتامین C
▫️ پاک‌کننده ضدچروک حاوی کافئین و رتینول (Retinol Caffeine Anti-Wrinkle Cleanser)
▫️ پاک‌کننده و ضد پیری پوست (Anti-Aging Cleanser)

سازمان غذا و دارو تأکید کرد منشأ تولید و کیفیت این فرآورده‌ها مورد تأیید نبوده و مصرف آنها می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطره مواجه کند.

از شهروندان درخواست می‌شود از خرید و مصرف این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آن‌ها را به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی گزارش دهند.

کد مطلب 6904179
حبیب احسنی پور

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