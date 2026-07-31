به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی از محلول‌های پاک‌کننده آرایش و میسلارواترها بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار عرضه شده‌اند.

اسامی محصولات غیرمجاز

▫️ Fresh Food For Skin

▫️ Micellar Cleansing Water for Normal Skin Orange

▫️ Micellar Cleansing Water for Normal Skin Pomegranate

▫️ SADOER

▫️ محلول پاک‌کننده آرایش (Cleanser)

▫️ محلول پاک‌کننده آرایش ویتامین C

▫️ پاک‌کننده ضدچروک حاوی کافئین و رتینول (Retinol Caffeine Anti-Wrinkle Cleanser)

▫️ پاک‌کننده و ضد پیری پوست (Anti-Aging Cleanser)

سازمان غذا و دارو تأکید کرد منشأ تولید و کیفیت این فرآورده‌ها مورد تأیید نبوده و مصرف آنها می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطره مواجه کند.

از شهروندان درخواست می‌شود از خرید و مصرف این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آن‌ها را به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی گزارش دهند.