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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان زنجانی تحویل شده است

بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان زنجانی تحویل شده است

زنجان- مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون بیش از ۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به متقاضیان استان زنجان تحویل داده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرهادزاده در بازدید از طرحهای نهضت ملی مسکن (در مناطق شرق و غرب زنجان)، افزود: این آمار در مقایسه با سایر پروژه‌های انبوه‌سازی در کشور، عددی بسیار شاخص و قابل‌توجه است که نشان‌دهنده موفقیت زنجان در تبدیل پروژه‌های عمرانی به فضاهای زیستی فعال است.

وی اضافه کرد:همگامی تامین زیرساختها با پیشرفت فیزیکی طرحها یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین ویژگی‌های پروژه‌های مسکن ملی در زنجان است.

فرهادزاده افزود: برخلاف بسیاری از پروژه‌های مشابه در سطح کشور که در آنها احداث بنا بر ایجاد زیرساخت‌ها پیشی می‌گیرد و منجر به تأخیر در سکونت می‌شود، در زنجان این دو فرآیند به‌صورت متوازن پیش رفته‌اند و این رویکرد نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و تدابیر ویژه‌ای است که از ابتدای پروژه اتخاذ شد.

به گفته مدیر کل دفتر برنامه ریزی و پایش طرح های مسکن وزاره راه و شهرسازی، زنجان در زمینه عملکرد اجرای شبکه‌های زیربنایی، به‌عنوان استان پیشرو و شاخص در سطح کشور معرفی شده و این موفقیت حاصل ابتکار عمل مدیران استانی در شروع عملیات شبکه و متعاقب آن، همکاری موثر سایر دستگاه‌های اجرایی بوده است.

وی اظهار داشت: تسریع در فرآیند سکونت نتیجه مستقیم هماهنگی میان احداث بنا و تأمین زیرساخت‌ها جهت تحقق سکونت شهروندان در واحدهای مسکونی است.

فرهادزاده با اشاره به نقش مهم کارگزاران اظهار داشت: بهره‌گیری از کارگزاران مجرب، نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌ها و مدیریت چالش‌های مرتبط با متقاضیان داشته است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و پایش طرح های مسکن وزاره راه و شهرسازی ادامه داد:این موضوع نشان می‌دهد که موفقیت پروژه‌ها تنها محدود به مسائل فنی نبوده و مدیریت تعاملات با ذینفعان نیز به‌خوبی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: اقدامات روبنایی و خدمات عمومی حاکی از آن است که در کنار تامین زیرساخت‌های اصلی (آب، برق و گاز)، به مباحث روبنایی نیز توجه ویژه‌ای شده است.

فرهادزاده با بیان اینکه ایجاد تفاهم‌نامه‌هایی برای احداث مدارس، مساجد و سایر خدمات عمومی، نشان‌دهنده نگاه همه‌جانبه به مفهوم سکونت در پروژه‌های مسکن ملی است، افزود: تا این مناطق صرفا به خوابگاه تبدیل نشوند و از استانداردهای زندگی شهری برخوردار باشند.

وی با اشاره به چالش‌ها و چشم‌انداز پیش‌رو با وجود عملکرد مثبت و شاخص استان خاطر نشان کرد: پروژه‌های باقیمانده به‌ویژه پروژه‌های بلندمرتبه به دلیل افزایش قیمت‌ها ناشی از تورم اخیر با چالش‌های مالی مواجه هستند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و پایش طرح های مسکن وزاره راه و شهرسازی با اشاره به راهکار پیشنهادی گفت: برای تکمیل موفقیت‌آمیز پروژه‌هایی که در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارند، نیاز به مساعدت‌های ویژه و اتخاذ تدابیر حمایتی برای جبران هزینه‌های تورمی است.

وی با تاکید بر اینکه زنجان به دلیل برنامه‌ریزی متوازن زیرساخت در کنار بنا، مدیریت حرفه‌ای توسط کارگزاران و توجه به خدمات روبنایی، به‌عنوان الگویی موفق در سطح کشور شناخته می‌شود، یادآور شد: تداوم این موفقیت در پروژه‌های باقیمانده، مستلزم حمایت مالی و تدابیر مدیریتی برای مقابله با فشارهای تورمی است تا پروژه‌های بلندمرتبه نیز همانند سایر بخش‌ها به سرانجام مطلوب برسند.

کد مطلب 6904201

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