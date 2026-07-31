بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان زنجانی تحویل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرهادزاده در بازدید از طرحهای نهضت ملی مسکن (در مناطق شرق و غرب زنجان)، افزود: این آمار در مقایسه با سایر پروژه‌های انبوه‌سازی در کشور، عددی بسیار شاخص و قابل‌توجه است که نشان‌دهنده موفقیت زنجان در تبدیل پروژه‌های عمرانی به فضاهای زیستی فعال است.

وی اضافه کرد:همگامی تامین زیرساختها با پیشرفت فیزیکی طرحها یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین ویژگی‌های پروژه‌های مسکن ملی در زنجان است.

فرهادزاده افزود: برخلاف بسیاری از پروژه‌های مشابه در سطح کشور که در آنها احداث بنا بر ایجاد زیرساخت‌ها پیشی می‌گیرد و منجر به تأخیر در سکونت می‌شود، در زنجان این دو فرآیند به‌صورت متوازن پیش رفته‌اند و این رویکرد نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و تدابیر ویژه‌ای است که از ابتدای پروژه اتخاذ شد.

به گفته مدیر کل دفتر برنامه ریزی و پایش طرح های مسکن وزاره راه و شهرسازی، زنجان در زمینه عملکرد اجرای شبکه‌های زیربنایی، به‌عنوان استان پیشرو و شاخص در سطح کشور معرفی شده و این موفقیت حاصل ابتکار عمل مدیران استانی در شروع عملیات شبکه و متعاقب آن، همکاری موثر سایر دستگاه‌های اجرایی بوده است.

وی اظهار داشت: تسریع در فرآیند سکونت نتیجه مستقیم هماهنگی میان احداث بنا و تأمین زیرساخت‌ها جهت تحقق سکونت شهروندان در واحدهای مسکونی است.

فرهادزاده با اشاره به نقش مهم کارگزاران اظهار داشت: بهره‌گیری از کارگزاران مجرب، نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌ها و مدیریت چالش‌های مرتبط با متقاضیان داشته است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و پایش طرح های مسکن وزاره راه و شهرسازی ادامه داد:این موضوع نشان می‌دهد که موفقیت پروژه‌ها تنها محدود به مسائل فنی نبوده و مدیریت تعاملات با ذینفعان نیز به‌خوبی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: اقدامات روبنایی و خدمات عمومی حاکی از آن است که در کنار تامین زیرساخت‌های اصلی (آب، برق و گاز)، به مباحث روبنایی نیز توجه ویژه‌ای شده است.

فرهادزاده با بیان اینکه ایجاد تفاهم‌نامه‌هایی برای احداث مدارس، مساجد و سایر خدمات عمومی، نشان‌دهنده نگاه همه‌جانبه به مفهوم سکونت در پروژه‌های مسکن ملی است، افزود: تا این مناطق صرفا به خوابگاه تبدیل نشوند و از استانداردهای زندگی شهری برخوردار باشند.

وی با اشاره به چالش‌ها و چشم‌انداز پیش‌رو با وجود عملکرد مثبت و شاخص استان خاطر نشان کرد: پروژه‌های باقیمانده به‌ویژه پروژه‌های بلندمرتبه به دلیل افزایش قیمت‌ها ناشی از تورم اخیر با چالش‌های مالی مواجه هستند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و پایش طرح های مسکن وزاره راه و شهرسازی با اشاره به راهکار پیشنهادی گفت: برای تکمیل موفقیت‌آمیز پروژه‌هایی که در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارند، نیاز به مساعدت‌های ویژه و اتخاذ تدابیر حمایتی برای جبران هزینه‌های تورمی است.

وی با تاکید بر اینکه زنجان به دلیل برنامه‌ریزی متوازن زیرساخت در کنار بنا، مدیریت حرفه‌ای توسط کارگزاران و توجه به خدمات روبنایی، به‌عنوان الگویی موفق در سطح کشور شناخته می‌شود، یادآور شد: تداوم این موفقیت در پروژه‌های باقیمانده، مستلزم حمایت مالی و تدابیر مدیریتی برای مقابله با فشارهای تورمی است تا پروژه‌های بلندمرتبه نیز همانند سایر بخش‌ها به سرانجام مطلوب برسند.