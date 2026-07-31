خسارت ۷ میلیاردی دانشگاه هرمزگان در حملات آمریکا به بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میرزاده با اشاره به خسارات واردشده به دانشگاه هرمزگان در جنگ اخیر اظهار کرد: برآورد اولیه خسارات وارده، بیش از ۷ میلیارد تومان است و ساختمان‌های آزمایشگاهی، خوابگاه‌ها، سالن‌های ورزشی و برخی ساختمان‌های آموزشی دانشگاه آسیب دیده‌اند.

وی افزود: در حال پیگیری و تأمین منابع مالی هستیم تا بتوانیم تعمیرات و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده را انجام دهیم و دانشگاه برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده باشد.

میرزاده عنوان کرد: تقویم آموزشی دانشگاه هرمزگان با برخی دانشگاه‌های دیگر متفاوت است و سال تحصیلی ما از شهریورماه آغاز می‌شود؛ بنابراین تلاش می‌کنیم تعمیرات تا پیش از آغاز سال تحصیلی انجام شود.

رئیس دانشگاه هرمزگان ادامه داد: در حال حاضر سال تحصیلی جاری را به پایان رسانده‌ایم و تمام امور مربوط به این سال انجام شده است. همکاران دانشگاه نیز در تعطیلات تابستانی هستند و در ابتدای شهریورماه بازخواهند گشت تا برنامه‌ریزی برای ترم آینده انجام شود.

میرزاده با بیان اینکه برنامه دانشگاه برای ترم آینده، برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری است، گفت: با فرض اینکه شرایط فراهم باشد، برنامه‌ریزی ما برای ترم آینده برگزاری حضوری کلاس‌ها و فعالیت‌های آموزشی است.

وی درباره نحوه برگزاری کلاس‌ها و آزمون‌ها در ترم گذشته نیز توضیح داد: در ترم گذشته کلاس‌ها و آزمون‌ها در همه دوره‌ها به صورت مجازی برگزار شد و پس از اصابت به فضای دانشگاه، امکان حضور دانشجویان در محیط دانشگاه وجود نداشت.

رئیس دانشگاه هرمزگان ابراز امیدواری کرد شرایط استان هرمزگان به سمت آرامش و ثبات حرکت کند و افزود: امیدواریم شرایط جنگی، به‌خصوص در استان هرمزگان که همچنان شرایط جنگی ادامه دارد، به سمتی برود که احساس امنیت در دانشجویان، همکاران و خانواده‌های آنها ایجاد شود تا بتوانند با آرامش خاطر در دانشگاه حضور پیدا کنند و ما نیز در خدمت آنها باشیم.

میرزاده همچنین با اشاره به جان‌باختن یکی از اعضای هیأت علمی و یکی از دانشجویان دانشگاه هرمزگان در جریان حوادث اخیر گفت: ما دانشجوی شهید داشتیم، اما این اتفاق در فضای دانشگاه رخ نداده است. یکی از همکاران ما از اعضای هیئت علمی دانشگاه و همچنین یکی از دانشجویان دانشگاه شهید شدند، اما این اتفاقات خارج از دانشگاه رخ داده است.

وی در ادامه درباره وضعیت تعمیرات بخش‌های آسیب‌دیده دانشگاه هرمزگان گفت: بخشی از تعمیرات به صورت فوری و اضطراری انجام شده است. برخی ساختمان‌ها ضرورت داشتند که سریعاً بازسازی شوند و تعمیرات اضطراری آنها انجام شده است.

رئیس دانشگاه هرمزگان خاطرنشان کرد: با این حال، بخش‌هایی از دانشگاه از جمله فضای خوابگاهی، سالن ورزشی و برخی ساختمان‌های آموزشی همچنان نیازمند تعمیر و بازسازی هستند. منتظر هستیم تخصیص لازم انجام و اعتبار مورد نیاز تأمین شود تا بتوانیم تعمیرات این بخش‌ها را نیز انجام دهیم و دانشگاه را برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده کنیم.