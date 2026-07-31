تغییر مسیر ۶ نفتکش سعودی به دنبال تهدیدات یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ گزارش داد که شش نفت کش سعودی مسیر خود را در حوزه تنگه باب المندب تغییر دادند که بیانگر میزان تاثیرگذاری محاصره دریایی اعمال شده از سوی جنبش انصارالله علیه کشتی‌های وابسته به ریاض است.

بر اساس این گزارش دو ابر نفتکش به سمت جبل طارق حرکت می‌کنند و مقصد چهار نفتکش دیگر نیز به سمت دیربان و یا خلیج واقع در جنوب آفریقا است.

معمولاً کشتی‌هایی که قاره آفریقا را دور می‌زنند از این مسیر استفاده می‌کنند.

لازم به ذکر است محاصره دریایی عربستان سعودی از سوی یمن در واکنش به محاصره ظالمانه این کشور توسط ریاض صورت می‌گیرد. پیشتر جنبش انصار الله یمن نسبت به عبور کشتی های سعودی از تنگه باب المندب هشدار داده بود.