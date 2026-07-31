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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

تغییر مسیر ۶ نفتکش سعودی به دنبال تهدیدات یمن

تغییر مسیر ۶ نفتکش سعودی به دنبال تهدیدات یمن

بلومبرگ از تغییر مسیر ۶ نفتکش سعودی در حوزه تنگه باب المندب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ گزارش داد که شش نفت کش سعودی مسیر خود را در حوزه تنگه باب المندب تغییر دادند که بیانگر میزان تاثیرگذاری محاصره دریایی اعمال شده از سوی جنبش انصارالله علیه کشتی‌های وابسته به ریاض است.

بر اساس این گزارش دو ابر نفتکش به سمت جبل طارق حرکت می‌کنند و مقصد چهار نفتکش دیگر نیز به سمت دیربان و یا خلیج واقع در جنوب آفریقا است.

معمولاً کشتی‌هایی که قاره آفریقا را دور می‌زنند از این مسیر استفاده می‌کنند.

لازم به ذکر است محاصره دریایی عربستان سعودی از سوی یمن در واکنش به محاصره ظالمانه این کشور توسط ریاض صورت می‌گیرد. پیشتر جنبش انصار الله یمن نسبت به عبور کشتی های سعودی از تنگه باب المندب هشدار داده بود.

کد مطلب 6904321

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    نظرات

    • قاسم IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
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      سلام خدمت نیروهای مسلح عزیزمان دمتون گرم بااین روش پایگاه های آمریکایی درنزدیک ایران نابودوبایدگورشان راگم کنن لطفاکشورهای دیگرعربی راباسیاست کنارنزارین پیروزشدن درجنگ تصمیم سخت میخادتمام کشورهایی که با آمریکا درتجاوز به ایران شرکت کردن بایدشدیداهدف حمله موشکی قراربگیرندچرابایدبعضی ازاین نامردهاقصاص نشده وتاوان سخت ندهنددراین جنگ منطقه ای ثابت شد دوستی نداریم پس لطفااجازه ندین باپول یاکلکهای سیاسی وزبان بازی ازاین معرکه ای که خودشان راه انداختن و همه راداغ دارکردن بدون هزینه وتلفات خارج شوند

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