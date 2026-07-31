امیرسجاد عالی زاده کارگردان فیلم کوتاه «گگه» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده اولیه این فیلم توضیح داد: ایده «گگه» از یک سوال ساده اما عمیق شروع شد؛ اینکه اگر یک قهرمان تمام قدرت جسمانی‌اش را از دست بدهد، آیا هنوز می‌توان او را قهرمان دانست؟ این سؤال من را به سمت رابطه پدری که زمانی پهلوان بوده و امروز روی ویلچر زندگی می‌کند با پسری برد که تمام تلاشش را می‌کند تا شأن و هویت پدرش را حفظ کند.

وی افزود: «گگه» روایت پسربچه‌ای است که در دل جنگ، فقر و آوارگی زندگی می‌کند، اما هنوز به قهرمان بودن پدرش ایمان دارد. او فکر می‌کند اگر پدرش دوباره بتواند زنجیر پاره کند، همه مشکلاتشان حل می‌شود؛ اما در نهایت می‌فهمد پهلوانی بیش از آنکه به قدرت بازو مربوط باشد، به شرافت، صداقت و حفظ کرامت انسانی وابسته است.

این کارگردان در پاسخ به این پرسش که عنوان «گگه» به چه چیزی اشاره دارد و چه تناسبی با داستان فیلم دارد، عنوان کرد: به نظرم عنوان «گگه» قبل از اینکه یک اسم باشد، یک احساس است؛ احساسی که ریشه در فرهنگ بومی دارد. گگه در زبان لری و لکی واژه‌ای سرشار از محبت و صمیمیت است و برای خطاب کردن کسی که بسیار عزیز است هم به کار می‌رود. به همین دلیل این عنوان را انتخاب کردم، چون شخصیت اصلی فیلم با همه سختی‌ها، عشق و وفاداری‌اش به پدر را حفظ می‌کند و این حس، با معنای «گگه» کاملا همخوان است.

عالی زاده تصریح کرد: «گگه» در درجه اول یک درام انسانی است. جنگ در این فیلم بیشتر یک بستر است تا موضوع اصلی. درواقع ما پیامدهای جنگ را در زندگی آدم‌هایی می‌بینیم که هیچ نقشی در آغاز آن نداشته‌اند. فیلم از یک سو درباره فقر، آوارگی و تبعات اجتماعی جنگ است، از سوی دیگر درباره هویت، شرافت و معنای واقعی پهلوانی صحبت می‌کند. اگر مخاطب بعد از تماشای فیلم از خودش بپرسد «قهرمان واقعی چه کسی است؟» احساس می‌کنم فیلم به هدفش رسیده است.

وی درباره انتخاب بازیگران فیلم گفت: هادی نجفی نقش پدر و کریم زارع نقش محیط بان از بازیگرهای خیلی خوب و پیشکسوت استان لرستان هستند. تلاش کردم بازیگران قبل از حفظ دیالوگ‌ها، شخصیت‌ها را زندگی کنند. زمان زیادی صرف شناخت گذشته شخصیت‌ها، رابطه پدر و پسر و شرایط جنگ‌زده فیلم شد. البته بازیگر نوجوان فیلم استعداد بسیار خوبی داشت، اما مهم‌ترین چالش این بود که احساسات پیچیده را بدون اغراق اجرا کند. سعی کردیم فضای صمیمانه‌ای ایجاد کنم تا به جای بازی کردن، موقعیت را تجربه کند. بسیاری از لحظه‌های احساسی فیلم حاصل همین اعتماد و همراهی بود.

این فیلمساز درباره انتخاب لوکیشن فیلمبرداری اظهار کرد: لوکیشن فیلم در شهرهای اطراف خرم آباد لرستان بود. لوکیشن را به گونه‌ای انتخاب کردم که حس انزوا، فراموش‌شدگی و زندگی در سایه جنگ را منتقل کند. طبیعت، جاده‌های خاکی و فضای روستا فقط یک پس‌زمینه نیستند، بلکه بخشی از روایت فیلم هستند.

وی متذکر شد: بزرگ‌ترین چالش تولید این فیلم، هزینه سرسام آور تولید با بودجه خیلی کم است که شرایط را برای تولید خیلی سخت می‌کند.

عالی زاده در پایان درباره برنامه‌اش برای پخش این فیلم گفت: در حال حاضر اولویت ما حضور در جشنواره‌های معتبر داخلی و بین‌المللی است. معتقدم «گگه» با وجود اینکه ریشه در فرهنگ بومی ایران دارد، از یک موضوع کاملا انسانی صحبت می‌کند؛ موضوعی مثل عشق، کرامت، امید و رابطه پدر و فرزند که برای مخاطب در هر نقطه‌ای از دنیا قابل درک است. امیدواریم «گگه» بتواند نماینده شایسته‌ای برای سینمای کوتاه بومی ایران در عرصه بین‌المللی باشد و مخاطبان مختلف با آن ارتباط برقرار کنند.

هادی نجفی، کریم زارع، دانیال بیرانوند، کیان ولی، آروین سپهوند،امیر علی صارمی، کیان فلاح امرایی، امیرحسین فلاح امرایی، نصیر اسدی و طاها طاهری در «گگه» به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این اثر هنری می‌توان به مدیر فیلمبرداری: آرمین مرادی، دستیار اول فیلمبردار: سعید کرمی، گروه فیلمبرداری: رضا محمدی-مهدی سپرم-مهدی امیری پور-پارسا گازو، تدوین: احسان واثقی، مدیر صدابرداری: امیرعباس امیری، دستیار، صدابردار: محمد مهدی احمدوند، طراح چهره پردازی: حجت بابایی، مجری گریم: مجید ناصرپور، عکاس: میثم یاراحمدی، طراح صحنه و لباس: امیرسجاد عالی زاده، مدیر صحنه: امیرمرتضی بستامی، دستیار صحنه: امید محمدی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: هامون دارابی، منشی صحنه: نیما حسنلو، مدیر تولید: حسام نادعلی پور، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، مدیر تدارکات: مهدی زارعی و تدارکات: محمد علیپور اشاره کرد.