تکذیب حمله به کشتی در بندر دمیاط مصر از سوی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک منبع وابسته به وزارت خارجه یمن بیان کرد: شایعه‌های منتشر شده درباره حمله یمن به یک کشتی در بندر دمیاط در مصر صحت ندارند.

این منبع تاکید کرد: موضعگیری یمن در این خصوص روشن و شفاف بوده و یمن تنها رژیم سعودی را به دلیل محاصره ظالمانه و حملات مستمرش علیه ملت یمن، هدف قرار می‌دهد.

منبع وابسته به وزارت خارجه یمن بیان کرد: کشتیرانی در دریای سرخ ایمن بوده و نگرانی‌های رژیم سعودی که سعی دارد با دامن زدن به آنها خود را از بن‌بستی که در آن گرفتار شده، نجات دهد، هیچ دلیلی وجود ندارد.