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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

تکذیب حمله به کشتی در بندر دمیاط مصر از سوی یمن

تکذیب حمله به کشتی در بندر دمیاط مصر از سوی یمن

یک منبع وابسته به وزارت خارجه یمن بیان کرد: شایعه‌های منتشر شده درباره حمله یمن به یک کشتی در بندر دمیاط در مصر صحت ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک منبع وابسته به وزارت خارجه یمن بیان کرد: شایعه‌های منتشر شده درباره حمله یمن به یک کشتی در بندر دمیاط در مصر صحت ندارند.
این منبع تاکید کرد: موضعگیری یمن در این خصوص روشن و شفاف بوده و یمن تنها رژیم سعودی را به دلیل محاصره ظالمانه و حملات مستمرش علیه ملت یمن، هدف قرار می‌دهد.

منبع وابسته به وزارت خارجه یمن بیان کرد: کشتیرانی در دریای سرخ ایمن بوده و نگرانی‌های رژیم سعودی که سعی دارد با دامن زدن به آنها خود را از بن‌بستی که در آن گرفتار شده، نجات دهد، هیچ دلیلی وجود ندارد.

کد مطلب 6903976

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