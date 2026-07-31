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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۰

مقام یمنی: در بالاترین سطح آمادگی قرار داریم

مقام یمنی: در بالاترین سطح آمادگی قرار داریم

عضو شورای عالی سیاسی یمن با انتقاد از تداوم محاصره عربستان علیه این کشور تأکید کرد که یمن و نیروهای مسلح آن در بالاترین سطح آمادگی و آماده‌باش قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالعزیز بن حبتور» عضو شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد: سخنرانی رهبر جنبش انصارالله، بیانگر رنج و مشکلات مردم یمن در نتیجه تداوم محاصره عربستان بوده است.

بن حبتور تأکید کرد: «معادله محاصره در برابر محاصره، بهترین گزینه برای گرفتن حقوق مشروع ملت یمن است.»

وی همچنین با اشاره به آمادگی نیروهای یمنی گفت که ملت یمن و نیروهای مسلح این کشور در بالاترین درجات آمادگی و آماده‌باش قرار دارند.

عضو شورای عالی سیاسی یمن با اشاره به سیاست‌های ریاض افزود: «شرط‌بندی نظام سعودی بر دیگران، شرط‌بندی شکست‌خورده است.»

بن حبتور در ادامه روابط یمن با محور مقاومت را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت که ائتلاف یمن با محور مقاومت، ائتلافی علنی با هدف حمایت از فلسطین و مسائل امت اسلامی است.

کد مطلب 6904119

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