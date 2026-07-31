محور بندرترکمن–بندرگز پس از ۱۶ ساعت بازگشایی شد

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت انسداد محور بندرترکمن–بندرگز نیز اظهار کرد: بارندگی شدید و رگباری عصر روز گذشته در ارتفاعات شهرستان بندرگز موجب طغیان روان‌آب‌ها و ورود حجم زیادی از گل‌ولای، رسوبات، شاخ و برگ و تنه درختان به مسیر شد؛ به‌طوری‌که بیش از دو کیلومتر از محور بندرترکمن–بندرگز و بخشی از مسیر راه‌آهن زیر رسوبات مدفون و مسدود شد.

وی افزود: عملیات بازگشایی محور بندرترکمن–بندرگز پس از ۱۶ ساعت تلاش بی‌وقفه نیروهای راهداری به پایان رسید و از ساعت ۷:۳۰ صبح امروز تردد خودروها در این مسیر از سر گرفته شد.

مصدقی ادامه داد: با وجود بازگشایی محور، عملیات پاکسازی آثار باقی‌مانده از سیلاب همچنان ادامه دارد و راهداران در حال جمع‌آوری رسوبات، پاکسازی حاشیه راه و رفع خسارت‌های ناشی از سیلاب هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با بیان اینکه تمامی دهانه پل‌ها، سطح جاده و شانه راه پاکسازی شده است، گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه انباشت رسوب یا مانعی در مسیر وجود ندارد و تردد با ایمنی کامل برقرار است.

مصدقی همچنین از رفع مشکلات ایجادشده در دیگر محورهای استان خبر داد و اظهار کرد: مسیرهای محدوده تنگراه در محور شاهرود و محدوده محمدآباد کتول نیز که بر اثر سیلاب دچار انسداد شده بودند، پاکسازی شده‌اند و هم‌اکنون تردد در این محورها بدون مشکل در جریان است.

وی با اشاره به آماده‌باش نیروهای راهداری در سطح استان خاطرنشان کرد: اگرچه اکنون شرایط جوی گلستان پایدار و آفتابی است، اما با توجه به پیش‌بینی وقوع بارش‌های رگباری و نقطه‌ای، همه نیروها و تجهیزات راهداری در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت وقوع سیلاب احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.