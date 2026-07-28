جمشید خرمی، فرماندار شهرستان بشاگرد، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بررسی وضعیت پروژههای جاری و نیازهای مبرم منطقه، به تحلیل چالشها و فرصتهای توسعه در این شهرستان پرداخت.
پل دهندر؛ نماد ایستادگی در برابر چالشهای جوی
خرمی در این گفتگو، با اشاره به وضعیت پروژههای راهسازی و پلسازی، از پیشرفت ۴۵ درصدی احداث پل «دهندر» در روستای دهند شهباوگ خبر داد.
وی با تأکید بر دشواری کار، گفت: منطقه بشاگرد با چالشهای اقلیمی جدی از جمله سیلهای موسمی و بارندگیهای سنگین روبرو است. در چهار ماه گذشته، همین شرایط جوی مانع از پیشرفت سریعتر پروژه شد، اما تیمهای اجرایی با تمام توان در تلاشاند تا بر این موانع طبیعی غلبه کنند.
وی افزود: این پل با طول ۱۰۰ متر و چهار دهانه ۲۵ متری، تنها یک سازه نیست، بلکه شاهرگ حیاتی منطقه محسوب میشود که با تکمیل آن در هفته دولت ۱۴۰۶، دسترسی ساکنان دهندر شهباوگ و مناطق اطراف به شکلی ایمن و پایدار فراهم خواهد شد.
فرماندار بشاگرد به وضعیت کلی جادهها و نیازهای فراتر از یک پروژه اشاره کرد و گفت: بشاگرد از نظر جغرافیایی دارای مسیرهای پرپیچوخم و در برخی نقاط آسیبپذیر در برابر سیل است.
وی افزود : ما تنها به یک پل یا یک جاده نیاز نداریم؛ بلکه نیاز به یک شبکه دسترسی منسجم داریم. جادههای فعلی در بسیاری از نقاط نیازمند بازسازی و استانداردسازی هستند تا هم ایمنی تردد افزایش یابد و هم خسارات ناشی از سیل به حداقل برسد.
خرمی تأکید کرد: بحران دسترسی در مناطق دورافتاده، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و رفاه مردم دارد. از این رو، اولویت ما در برنامههای آتی، تمرکز بر پروژههایی است که تأثیرگذاری اجتماعی بالا و تأمین نیازهای اولیه منطقه را دارند.
ضرورت نگاه همهجانبه به توسعه زیرساختها
خرمی با اشاره به اهمیت پروژههای همسطح پل دهندر، بیان داشت: ما در مسیر تدوین نقشهای هستیم که در آن، احداث پلها، بهسازی جادههای روستایی و تقویت زیرساختهای ارتباطی، همزمان پیش بروند.
فرماندار بشاگرد تصریح کرد : پروژههایی در این سطح، لنگرگاه توسعه در شهرستان ما هستند و بدون آنها، حرکت اقتصادی در منطقه با کندی مواجه خواهد شد.
فرماندار بشاگرد در پایان این گفتگو، از تمامی دستگاههای اجرایی و تیمهای پیمانکار خواست تا با درک حساسیت زمانی و جغرافیایی منطقه، با تمرکز بر مدیریت بحران در فصول بارانی، تلاش کنند تا پروژههای عمرانی با کمترین وقفه به بهرهبرداری برسند.
وی تأکید کرد: مدیریت منابع و هماهنگی میان بخشهای مختلف، کلید اصلی عبور از چالشهای فعلی و رسیدن به وعدههای توسعه است.
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