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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۲

ادعای مضحک وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره دارایی‌های مسدود شده ایران

ادعای مضحک وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره دارایی‌های مسدود شده ایران

وزیر خزانه‌داری آمریکا با بیان اینکه محاصره نظامی و اقتصادی ایران ادامه خواهد یافت، در اظهاراتی مضحک مدعی شد: اموال مسدود شده ایران را به دست مردم این کشور می‌رسانیم!!!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز ضمن تکرار یاوه‌گویی های سایر مقام های این کشور علیه ملت ایران گفت که محاصره نظامی و اقتصادی ایران متوقف نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، «اسکات بسنت» در راستای مواضع خصمانه دولت آمریکا علیه مردم ایران افزود: اموال و دارایی‌ های ایران را در سراسر جهان دنبال و پیگیری خواهیم کرد.

این مقام آمریکایی در بخش دیگری از ادعاهای سخیف و مضحک خود گفت: اموال مسدود شده ایران را به دست مردم این کشور می رسانیم!!!

وی همچنین مدعی شد که بخش دیگری از اموال مسدود شده ایران، به دست متقاضیان دریافت غرامت در آمریکا و کسانی که آسیب دیده‌اند، خواهد رسید.

وزیر خزانه داری آمریکا در بخش دیگری از ادعاهایش گفت: برای محدود کردن نفوذ رژیم ایران، از عملیات نظامی خشم حماس به عملیات خشم اقتصادی منتقل شدیم.

کد مطلب 6904558

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
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      اینکه خیلی خوبه واریزش کنند به حساب مردم ایران تمام مردم ایران موافق اینکار هستند دستشون درد نکنه اگه این کارو انجام بدند

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