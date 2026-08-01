پایداری کامل آب و برق در مسیرهای اربعین کرمانشاه

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز عملیات اربعین، همانند سال‌های گذشته برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تأمین آب و برق پایدار در مسیرهای تردد زائران انجام شد و با توجه به اینکه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد زائران از محورهای استان کرمانشاه عبور می‌کنند، تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات‌رسانی آماده شد.



وی افزود: از ورودی استان تا اسلام‌آبادغرب، آب و برق پایدار برای موکب‌ها، پارکینگ‌ها، محل‌های اسکان زائران و دستگاه‌های خدمات‌رسان تأمین شده و در نقاطی که موکب‌ها خارج از محدوده شبکه مستقر هستند نیز آب و برق از طریق تانکرهای سیار و تأسیسات موقت در اختیار خدمت‌رسانان قرار گرفته است.

تمرکز ویژه بر مرز خسروی و پایانه منذریه

داودی با اشاره به تمرکز خدمات در مرز خسروی گفت: از اسلام‌آبادغرب تا قصرشیرین و مرز خسروی، تمامی زیرساخت‌های آب و برق با آمادگی کامل در مدار بهره‌برداری قرار دارد و در پایانه خسروی، نقطه صفر مرزی و همچنین پایانه منذریه عراق، آب شرب پایدار، شبکه فاضلاب و برق بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای در حال ارائه خدمت است.



وی تصریح کرد: با پیشنهاد استاندار کرمانشاه، در ایام اربعین هیچ‌گونه خاموشی برق در محدوده مرز خسروی اعمال نشد و همین موضوع نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به زائران داشته است.

توزیع ۱.۵ میلیون بطری آب و بیش از ۵ هزار قالب یخ

رئیس کمیته نیرو ستاد اربعین کرمانشاه با بیان اینکه زنجیره تأمین آب و یخ به صورت مستمر فعال بوده است، خاطرنشان کرد: ظرفیت ذخیره و توزیع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بطری آب در مرز خسروی فراهم شد و تاکنون نیز بیش از پنج هزار قالب یخ از سردخانه‌ها و انبارهای ذخیره در اختیار موکب‌ها و زائران قرار گرفته و به‌طور مستمر جایگزین شده است.



وی افزود: در هیچ‌یک از بخش‌های مرزی و مسیرهای منتهی به خسروی کمبودی در زمینه آب شرب، آب سرد و یخ وجود ندارد و خدمات به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

آمادگی کامل برای موج بازگشت زائران

داودی با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران گفت: اکنون تمرکز اصلی بر خدمات‌رسانی به زائرانی است که از عراق وارد کشور می‌شوند و بخشی از آنها نیز پس از ورود از سایر مرزها، از طریق مرز خسروی وارد کشور می‌شوند.



وی تأکید کرد: آب، برق، آب بسته‌بندی شده و آب سرد تا زمان بازگشت آخرین زائر بدون هیچ محدودیت زمانی در مرز خسروی و مسیرهای بازگشت تا خروجی استان در کنگاور تأمین خواهد شد.

خدمات پایدار در مرز سومار

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه همچنین به خدمات ارائه شده در مرز سومار اشاره کرد و گفت: با بازگشایی این مرز برای تردد زائران، زیرساخت‌های آب و برق به طور کامل تأمین شده و توزیع آب و یخ نیز بدون مشکل در حال انجام است.



وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: با مدیریت استاندار کرمانشاه و هماهنگی همه دستگاه‌های عضو ستاد اربعین، خدمات مطلوبی به زائران ارائه شد و امیدواریم زائران با تجربه این خدمات، مرزهای خسروی و سومار را در سال‌های آینده نیز برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کنند.