پرداخت ۵۰ درصد مطالبات کلزاکاران آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر منیری شامگاه سه‌شنبه در نشست مسئولان مدیریت تعاون روستایی آذربایجان شرقی با مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تعاونی روستایی، تعاونی‌های تولید کشاورزی و نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی شهرستان‌های مرند و جلفا، اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی به عنوان بازوی اجرایی بخش کشاورزی، نقش مؤثری در خرید تضمینی محصولات، حمایت از بهره‌برداران و ارائه خدمات به کشاورزان ایفا می‌کند و در این راستا تاکنون ۱۲۹ میلیارد تومان از مطالبات کلزاکاران استان پرداخت شده است.

وی افزود: صددرصد بهای کلزای تحویلی کشاورزان شهرستان مرند به مبلغ ۸۲ میلیارد ریال پرداخت و مطالبات آنان به طور کامل تسویه شده است. همچنین مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از مطالبات کلزاکاران شهرستان‌های کلیبر و خداآفرین نیز پرداخت شده و تسویه حساب با کشاورزان این شهرستان‌ها انجام گرفته است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی با اشاره به تداوم روند پرداخت مطالبات گفت: اقدامات لازم برای پرداخت مطالبات کلزاکاران شهرستان آذرشهر نیز انجام شده و در حال پرداخت می باشد و پیگیری‌های مستمر برای تسویه کامل مطالبات کشاورزان شهرستان‌های تبریز و اسکو نیز در حال انجام است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مطالبات این بهره‌برداران نیز پرداخت شود.

منیری با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان خاطرنشان کرد: تسویه سریع مطالبات، علاوه بر ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان، نقش مهمی در تأمین نقدینگی مورد نیاز آنان برای آغاز فصل زراعی جدید و استمرار تولید محصولات راهبردی از جمله دانه‌های روغنی دارد.

وی در ادامه با تشریح ظرفیت‌های شبکه تعاون روستایی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰۹ تعاونی و تشکل در شبکه تعاون روستایی آذربایجان شرقی به ثبت رسیده که از این تعداد، ۳۱۷ واحد با ۳۳۳ هزار نفر عضو فعال هستند. این شبکه با برخورداری از سرمایه قابل توجه، اعضای گسترده و ایجاد فرصت‌های شغلی برای صدها نفر، یکی از مهم‌ترین ارکان پشتیبانی از بخش کشاورزی و توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای استان به شمار می‌رود.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی افزود: شرکت‌های تعاونی روستایی، تعاونی‌های کشاورزی، تعاونی‌های تولید، اتحادیه‌های شهرستانی و تشکل‌های صنفی هر یک بخشی از خدمات تخصصی مورد نیاز بهره‌برداران را در زمینه تأمین نهاده‌ها، خرید و بازاریابی محصولات، آموزش، خدمات فنی و پشتیبانی تولید ارائه می‌کنند و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت این شبکه می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری، حمایت از کشاورزان، توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و تقویت اقتصاد روستاها داشته باشد.