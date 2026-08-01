تحقق ۱.۴ همت درآمدهای عمومی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی صبح شنبه در نشست ستاد درآمدهای عمومی استان با تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، اظهار کرد: وصول درآمدهای عمومی در شرایط فعلی یکی از حساسترین و پیچیدهترین مأموریتهای دولت است و باید به گونهای انجام شود که ضمن حمایت از تولید، فعالان اقتصادی و مؤدیان، منابع پایدار بودجه عمومی نیز تأمین شود.
وی افزود: نباید در مسیر وصول درآمدها فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی، کسبوکارها و مردم وارد شود، اما از سوی دیگر استمرار جریان درآمدی دولت نیز ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ چرا که منابع بودجه عمومی کشور از همین محل تأمین میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به نقش مدیران دستگاههای اجرایی در نظام بودجهریزی گفت: امروز مدیران بیشتر در دو حوزه شناخته میشوند؛ نخست جذب اعتبارات ملی و استانی و دوم هزینهکرد منابع دریافتی که هر دو موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، اما ضلع سوم این مثلث یعنی تحقق درآمدهای دولت، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
ذاکریان ادامه داد: منشأ تمامی اعتبارات و تخصیصهایی که به استانها اختصاص مییابد، وصول درآمدهای عمومی است و اگر این بخش تقویت نشود، امکان تأمین منابع برای اجرای برنامههای توسعهای نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با استناد به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی تصریح کرد: مسئولیت وصول درآمدهای پیشبینی شده در قانون بودجه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و این وظیفه تنها به سازمان امور مالیاتی، گمرک یا چند دستگاه درآمدی محدود نمیشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: حتی درآمدهای محدود برخی دستگاههای اجرایی نیز در شرایط فعلی اهمیت دارد و میتواند در ارتقای جایگاه استان در شاخصهای درآمدی کشور و افزایش میزان تخصیص اعتبارات مؤثر باشد.
ذاکریان از رشد درآمدهای عمومی استان در سال جاری خبر داد و گفت: تا پایان تیرماه امسال، یک هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان درآمد عمومی در خراسان جنوبی محقق شده است و برای وصول و جبران کسری این فاصله نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تحقق درآمدهای پیشبینی شده در بودجه است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی یکی از مهمترین اتفاقات مثبت امسال را اجرای طرح کولبری در استان عنوان کرد و گفت: خراسان جنوبی برای نخستین بار از این ظرفیت بهرهمند شده و درآمد حاصل از آن رشد قابل توجهی داشته است.
ذاکریان اظهار کرد: درآمد ناشی از کولبری که در فروردینماه حدود ۱۸ میلیارد تومان و در اردیبهشتماه حدود ۲۶ میلیارد تومان بود، در تیرماه به ۹۳ میلیارد تومان افزایش یافته که نتیجه انتقال بخشی از کریدورهای واردات کالا و پیگیریهای استاندار، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی استان است.
وی با قدردانی از عملکرد گمرک خراسان جنوبی افزود: این اقدام علاوه بر ایجاد منفعت برای مرزنشینان، موجب افزایش درآمدهای عمومی کشور و استان شده و استمرار آن میتواند نقش مهمی در تحقق منابع درآمدی داشته باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه تحقق درآمدهای عمومی نیازمند مشارکت همه دستگاههاست، پیشنهاد کرد این موضوع از طریق شورای اداری استان به مدیران اجرایی ابلاغ شود تا مسئولیت قانونی آنان در وصول درآمدهای پیشبینی شده بودجه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
ذاکریان خاطرنشان کرد: اگر همه دستگاهها متناسب با ظرفیتهای خود در تحقق درآمدهای عمومی نقشآفرینی کنند، علاوه بر افزایش درآمدهای استان، زمینه ارتقای سهم خراسان جنوبی از اعتبارات ملی نیز فراهم خواهد شد و استان میتواند همانند سال گذشته، عملکرد موفقی در این حوزه به ثبت برساند.
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