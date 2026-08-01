به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور صبح شنبه در دیدار با سرپرست اداره ورزش و جوانان خارگ با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند ورزشی این جزیره، اظهار کرد: خارگ همواره در رشتههای مختلف ورزشی از استعدادها و سرمایههای انسانی توانمندی برخوردار بوده و با برنامهریزی، همدلی و حمایت از ورزشکاران میتوان جایگاه ورزش این جزیره را بیش از گذشته در سطح استان و کشور ارتقا داد.
وی با تأکید بر توسعه زیرساختهای ورزشی افزود: تقویت و بهسازی اماکن ورزشی، ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیت جوانان و حمایت از هیئتهای ورزشی، از مهمترین اولویتهای حوزه ورزش در جزیره خارگ است و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به نقش نخبگان، پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی در مسیر توسعه ورزش، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت فکری و تجربی نخبگان و پیشکسوتان، زمینهساز برنامهریزی دقیقتر و حرکت هدفمند در مسیر پیشرفت ورزش جزیره خواهد بود و باید از این سرمایه ارزشمند به بهترین شکل بهرهگیری شود.
حسینپور با بیان اینکه ورزش یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت عمومی است، خاطرنشان کرد: حمایت از ورزش همگانی و قهرمانی، توجه به استعدادهای نوجوانان و جوانان و فراهم کردن بستر حضور آنان در رقابتهای استانی و ملی، از برنامههای مهم مدیریت شهرستان خواهد بود.
وی بر تعامل و همافزایی میان اداره ورزش و جوانان، دستگاههای اجرایی، شرکتهای مستقر در جزیره و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع و مشارکت همه دستگاهها، میتوان زمینه توسعه متوازن زیرساختهای ورزشی و حمایت مؤثر از ورزشکاران را فراهم کرد.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به سابقه درخشان ورزش این جزیره در رشتههای مختلف، اظهار امیدواری کرد: با برنامهریزی منسجم، حمایت از استعدادهای بومی و تقویت زیرساختها، شاهد بازگشت جایگاه پرافتخار ورزش خارگ در عرصههای استانی و ملی باشیم و این جزیره بار دیگر به یکی از قطبهای ورزش جنوب کشور تبدیل شود.
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