به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت به عنف یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ در شهرستان خرم‌آباد، بلافاصله اجرای طرح‌های مقابله‌ای و اقدامات عملیاتی در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

مأموران با انجام اقدامات لازم، خودروی موردنظر را در محورهای مواصلاتی شهرستان و در کمتر از یک ساعت پس از وقوع سرقت شناسایی کردند. در ادامه، با اقدام ضربتی پلیس، خودرو متوقف و سارق دستگیر شد.

متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با سارقان و برهم‌زنندگان امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.