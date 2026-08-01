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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

سارق به عنف در خرم‌آباد دستگیر شد

سارق به عنف در خرم‌آباد دستگیر شد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری سارق به عنف در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت به عنف یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ در شهرستان خرم‌آباد، بلافاصله اجرای طرح‌های مقابله‌ای و اقدامات عملیاتی در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

مأموران با انجام اقدامات لازم، خودروی موردنظر را در محورهای مواصلاتی شهرستان و در کمتر از یک ساعت پس از وقوع سرقت شناسایی کردند. در ادامه، با اقدام ضربتی پلیس، خودرو متوقف و سارق دستگیر شد.

متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با سارقان و برهم‌زنندگان امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6905274

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