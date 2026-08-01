۲۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در دشتستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی روان‌به ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران پاسگاه انتظامی زیارت در طرح برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز رمزارز، ۲۲ دستگاه ماینر و تجهیزات وابسته را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان ارزش این تجهیزات را یک میلیارد ریال برآورد کرد و هشدار داد: فعالیت غیرمجاز ماینرها موجب اختلال در شبکه برق و آسیب به اقتصاد کشور می‌شود و پلیس برخورد قاطع خواهد داشت.

سرهنگ روان‌به از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کشف محموله میلیاردی فیلترهای قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان همچنین اعلام کرد: مأموران ایستگاه شهید صلاحی حین کنترل خودروهای عبوری در محور برازجان-کازرون، یک دستگاه تریلر را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در این بازرسی، ۴۰۰ عدد فیلتر هوا خودروهای کامیون کشف شد که با اسناد بارنامه در سامانه گمرکی مغایرت کامل داشت و به همین دلیل کالا توقیف شد.

سرهنگ روان‌به با اشاره به ارزش ۴۰ میلیارد ریالی این محموله قاچاق، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و خودروی تریلر نیز توقیف شده و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.