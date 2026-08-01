  1. استانها
  2. ایلام
۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

تردد خودرو در جاده‌های ایلام از مرز ۷۰۰ هزار دستگاه گذشت

تردد خودرو در جاده‌های ایلام از مرز ۷۰۰ هزار دستگاه گذشت

ایلام - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام از تردد ۷۰۰ هزار و ۳۹۹ خودرو در راه‌های استان از ابتدای ماه صفر تا روز گذشته خبر داد.

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از تردد ۷۰۰ هزار و ۳۹۹ خودرو در راه‌های استان از ابتدای ماه صفر تا روز گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد، ۴۰۰ هزار و ۶۸۵ خودرو وارد استان شده‌اند و ۲۹۹ هزار و ۷۱۴ خودرو نیز محدوده جغرافیایی استان ایلام را ترک کرده‌اند.

درباره پرترددترین جاده‌های استان افزود: پرترددترین جاده در این مدت، مسیر ایلام به سرابله با ۳۶۸ هزار و ۴۰۱ مورد بوده است.

وی اظهار کرد:دوربین‌های شمارنده تردد، همچنین ۲۹۹ هزار و ۷۳۵ مورد را در جاده سرابله به ایلام ثبت کرده‌اند و رتبه سوم پرترددترین جاده نیز مربوط به مسیر ایلام به مهران با ۲۶۱ هزار و ۳۹۳ مورد بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام گفت: تاکنون افزون بر دو میلیون زائر برای سفر به عتبات عالیات از گذرگاه مرزی مهران عبور کرده‌اند.

دشتی‌پور تاکید کرد: مهران همچنان نخستین انتخاب بسیاری از زائران برای سفر به شهرهای مقدس است و با توجه به افزایش شمار مسافران، برنامه‌ریزی لازم برای انتقال زائران به استان‌های مختلف کشور در حال انجام است.

کد مطلب 6905358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها