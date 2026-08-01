حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از تردد ۷۰۰ هزار و ۳۹۹ خودرو در راههای استان از ابتدای ماه صفر تا روز گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد، ۴۰۰ هزار و ۶۸۵ خودرو وارد استان شدهاند و ۲۹۹ هزار و ۷۱۴ خودرو نیز محدوده جغرافیایی استان ایلام را ترک کردهاند.
درباره پرترددترین جادههای استان افزود: پرترددترین جاده در این مدت، مسیر ایلام به سرابله با ۳۶۸ هزار و ۴۰۱ مورد بوده است.
وی اظهار کرد:دوربینهای شمارنده تردد، همچنین ۲۹۹ هزار و ۷۳۵ مورد را در جاده سرابله به ایلام ثبت کردهاند و رتبه سوم پرترددترین جاده نیز مربوط به مسیر ایلام به مهران با ۲۶۱ هزار و ۳۹۳ مورد بوده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام گفت: تاکنون افزون بر دو میلیون زائر برای سفر به عتبات عالیات از گذرگاه مرزی مهران عبور کردهاند.
دشتیپور تاکید کرد: مهران همچنان نخستین انتخاب بسیاری از زائران برای سفر به شهرهای مقدس است و با توجه به افزایش شمار مسافران، برنامهریزی لازم برای انتقال زائران به استانهای مختلف کشور در حال انجام است.
نظر شما