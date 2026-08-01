به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران در نتایج نظام رتبه‌بندی بین‌المللی SCImago Institutions Rankings (SIR) ۲۰۲۶، جایگاه خود را به‌عنوان برترین دانشگاه علوم پزشکی کشور تثبیت کرد و در حوزه پزشکی موفق به کسب رتبه ۱۳۱ جهان، رتبه نخست ایران و رتبه نخست غرب آسیا شد.

نظام رتبه‌بندی سایمگو، SCImago، یکی از معتبرترین نظام‌های ارزیابی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی جهان است که عملکرد دانشگاه‌ها را بر اساس سه مؤلفه اصلی عملکرد پژوهشی، نوآوری و اثرگذاری اجتماعی ارزیابی می‌کند.

این رتبه‌بندی علاوه بر میزان تولیدات علمی، شاخص‌هایی همچون کیفیت و اثرگذاری پژوهش‌ها، همکاری‌های علمی بین‌المللی، فعالیت‌های فناورانه و میزان دیده شدن دستاوردهای علمی دانشگاه‌ها در سطح جهانی را موردبررسی قرار می‌دهد.

بر اساس نتایج منتشرشده، دانشگاه علوم پزشکی تهران علاوه بر کسب رتبه ۱۳۱ جهان در حوزه پزشکی، در حوزه‌های تخصصی دندان‌پزشکی رتبه ۳۷ جهان، بیماری‌های پوست رتبه ۴۹ جهان، زنان و زایمان رتبه ۷۳ جهان، بهداشت عمومی، محیط ‌زیست و سلامت حرفه‌ای رتبه ۹۶ و اپیدمیولوژی رتبه ۱۳۹ جهان را به دست آورد.

کسب این جایگاه‌های بین‌المللی، بیانگر تداوم حضور دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع مؤسسات علمی اثرگذار جهان و نشان‌دهنده ظرفیت‌های این دانشگاه در توسعه پژوهش‌های باکیفیت، ارتقای همکاری‌های علمی بین‌المللی و تقویت مرجعیت علمی کشور است.

ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی، زمینه‌ساز توسعه تعاملات علمی، افزایش همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر جهان و تقویت جایگاه دانشگاه در عرصه آموزش، پژوهش و نوآوری خواهد بود.