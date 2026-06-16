۲۰دانشگاه و موسسه ایران در فهرست برترینهای سایماگو؛ مقایسه با سال ۲۰۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، در رتبه‌بندی SIR ۲۰۲۶، در مجموع ۵ هزار و ۴۹۱ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی از سراسر جهان ارزیابی شده‌اند که در این رتبه بندی ۱۶۶ دانشگاه ایرانی حضور دارند.

بر اساس اعلام SCImago، رتبه‌بندی SIR دانشگاه‌ها را بر پایه سه محور اصلی شامل پژوهش با وزن ۵۰ درصد، نوآوری با وزن ۳۰ درصد و تأثیر اجتماعی با وزن ۲۰ درصد ارزیابی می‌کند.

در بخش پژوهش، شاخص‌هایی نظیر حجم و کیفیت تولیدات علمی، میزان استنادها، همکاری‌های بین‌المللی و دسترسی آزاد به مقالات مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص‌های نوآوری و تأثیر اجتماعی، ارتباط دانشگاه با صنعت، ثبت اختراعات، حضور رسانه‌ای، مشارکت در اهداف توسعه پایدار و تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری عمومی را می‌سنجند.

حضور ۱۹۹ دانشگاه و موسسه ایرانی در رتبه بندی سایماگو

در رتبه‌بندی SIR ۲۰۲۶، از میان ۵ هزار و ۴۹۱ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی تعداد ۱۹۹ دانشگاه و موسسه ایرانی در رتبه بندی حضور دارند. به ترتیب ۲۰ دانشگاه و موسسه ایرانی حاضر در فهرست براساس رتبه سال ۲۰۲۶ و رتبه سال ۲۰۲۵ در جدول زیر قابل مشاهده و بالاترین رتبه جهانی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

همچنین در رشته های مختلف هر یک از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران دارای رتبه متفاوتی بوده اند. در «علوم کشاورزی و زیستی» از میان ۱۲۵ موسسه رتبه بندی شده ایرانی رتبه اول به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران را رتبه (۳۶۰) اختصاص دارد.

در «هنر و علوم انسانی» از میان ۳۴ موسسه، رتبه اول به دانشگاه تهران با رتبه (۶۹۸) تعلق دارد. همچنین در رشته های «بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی» از میان ۱۳۱ موسسه رتبه اول متعلق است به دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه (۱۱۴۶).

رتبه اول «بازرگانی، مدیریت و حسابداری» از میان ۴۵ موسسه به دانشگاه تهران با رتبه (۷۲)، «شیمی» از میان ۱۳۵ موسسه به دانشگاه صنعتی شریف با رتبه (۱۶۲۷)، «علوم کامپیوتر» از میان ۶۷ موسسه به دانشگاه تهران با رتبه (۵۶۴)، «دندانپزشکی» از میان ۲۹ موسسه به دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه (۳۷) اختصاص دارد.

در «علوم زمین و سیارات» از میان ۷۷ موسسه رتبه اول به دانشگاه تهران با رتبه (۲۴۲)، در «اقتصاد، اقتصادسنجی و مالی» از میان ۲۷ موسسه رتبه اول به دانشگاه تهران با رتبه (۳۳۹)، در «انرژی» از میان ۹۶ موسسه رتبه اول به دانشگاه تهران با رتبه (۱۱۲)، در «مهندسی» از میان ۱۰۰ موسسه رتبه اول به دانشگاه تهران با رتبه (۴۵۵) اختصاص دارد.

رتبه اول «علوم محیطی» از میان ۱۳۱ موسسه به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با رتبه (۱۳۰)، «ریاضیات» از میان ۹۱ موسسه به دانشگاه تهران با رتبه (۷۷۹)، «پزشکی» از میان ۱۱۲ موسسه به دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه (۱۳۱)، «داروسازی، سم شناسی و داروسازی» از میان ۱۰۷ موسسه به دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رتبه (۱۰۹) اختصاص دارد.

همچنین در «فیزیک و نجوم» از میان ۷۳ موسسه، رتبه اول به دانشگاه زابل با رتبه (۱۴۸۵)، در «روانشناسی» از میان ۵۲ موسسه، رتبه اول به دانشگاه علوم پزشکی ایران با رتبه (۵۸۲)، در «علوم اجتماعی» از میان ۹۰ موسسه، رتبه اول به دانشگاه گلستان با رتبه (۱۳۲)، در «دامپزشکی» از میان ۴۱ موسسه، رتبه اول به دانشگاه تهران با رتبه (۱۸۸) تعلق دارد.

بالاترین رتبه جهانی به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص دارد

به این ترتیب بالاترین رتبه جهانی به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص دارد اما دانشگاه تهران بیشترین رتبه در میان رشته های مختلف دارد و در ۹ مجموعه دارای رتبه است. بهترین رتبه جهانی نیز به دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه (۳۷) در «دندانپزشکی» اختصاص دارد.

رتبه‌بندی SIR ۲۰۲۶ بر اساس عملکرد دانشگاه‌ها در دوره پنج‌ساله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ انجام شده است و یکی از معتبرترین نظام‌های ارزیابی بین‌المللی دانشگاه‌ها به شمار می‌رود.

۱۰ دانشگاه برتر جهان

۱۰ دانشگاه و موسسه برتر جهان به ترتیب شامل Chinese Academy of Sciences از چین، Ministry of Education of the People's Republic of China از چین، Centre National de la Recherche Scientifique از فرانسه،Harvard University از آمریکا، University of Chinese Academy of Sciences از چین،Zhejiang University از چین، شرکت گوگل، Tsinghua University از چین، State Grid Corporation of China از چین، Shanghai Jiao Tong University از چین هستند.

نظام رتبه‌بندی سایمگو یا رتبه‌بندی SCImago توسط گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام می‌شود که براساس تعداد مقالات علمی موسسات آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطلاعاتی اسکوپوس آن‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.