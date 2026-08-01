۱۰ دستگاه ماینر قاچاق در فلاورجان کشف شد

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت مشکوک و راه‌اندازی دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال (ماینر) در یک منزل مسکونی در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی و انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام تحقیقات میدانی، اطمینان از صحت گزارش‌ها و هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان تصریح کرد: در بازرسی دقیق از این واحد مسکونی، ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق که به‌صورت غیرقانونی و بدون مجوزهای لازم در حال فعالیت بودند، کشف و جمع‌آوری شد.

سرهنگ هادیان با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش ریالی دستگاه‌های مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی گردید.

وی با تأکید بر اینکه استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال علاوه بر تضییع حقوق عمومی و وارد کردن فشار به شبکه برق، از مصادیق بارز قاچاق محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که مخل امنیت اقتصادی جامعه باشد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

این مقام انتظامی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در خصوص قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی در اسرع وقت انجام شود.