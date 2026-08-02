گلستان در موج ۱۵۴؛ تداوم اجتماعات شبانه مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، موج صد و پنجاهوچهارم اجتماعات شبانه مردم گلستان شامگاه شنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد.
شرکتکنندگان در این آیینها با سر دادن شعارهای انقلابی، قرائت دعا و اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی، بر حفظ وحدت، انسجام ملی و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت تأکید کردند.
اجتماعات شبانه که طی ماههای اخیر به صورت مستمر در نقاط مختلف استان برگزار میشود، به صحنهای برای نمایش همبستگی، همدلی و حضور آگاهانه مردم در حمایت از ارزشهای دینی و ملی تبدیل شده است.
در این مراسم، خانوادهها، جوانان، بانوان و اقشار مختلف مردم در فضایی معنوی و صمیمی حضور یافتند و بر استمرار این اجتماعات مردمی به عنوان نمادی از وحدت و مشارکت اجتماعی تأکید کردند.
حاضران همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای امنیت، بر تداوم راه شهدا و حفظ عزت، اقتدار و امنیت کشور تأکید کردند.
موج صد و پنجاهوچهارم این اجتماعات، همچون دورههای گذشته، در شهرهای مختلف گلستان از جمله گرگان، گالیکش، رامیان، گنبدکاووس، علیآبادکتول، بندرترکمن، کردکوی و دیگر مناطق استان با استقبال مردم همراه بود.
نظر شما