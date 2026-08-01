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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۶

صد و پنجاه و چهارمین قرار شبانه مشهدی ها در خیابان

صد و پنجاه و چهارمین قرار شبانه مشهدی ها در خیابان

مشهد- در این فیلم تصاویری از حضور پرشور مشهدی ها در صد و پنجاه و چهارمین قرار شبانه در خیابان ها را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6905704

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