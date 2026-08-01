https://mehrnews.com/x3cJbL ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۶ کد مطلب 6905704 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۶ صد و پنجاه و چهارمین قرار شبانه مشهدی ها در خیابان مشهد- در این فیلم تصاویری از حضور پرشور مشهدی ها در صد و پنجاه و چهارمین قرار شبانه در خیابان ها را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6905704 کپی شد مطالب مرتبط خیابانهای نیشابور میدان حضور حماسی مردم ولایتمدار قرار شبانه مردم چناران در حمایت از آرمانهای انقلاب و رهبری صد و پنجاه و پنجمین اجتماع شبانه مردم مشهد موج ۱۵۴ حماسه حضور مردم گناباد در انتظار اربعین؛از آموزش موکبداران تا برنامههای ویژه پیادهروی مردم صد و پنجاه و یکمین قرار مردم چناران در حمایت از رهبری گرگان میزبان اجتماع شبانه مردم در حمایت از آرمانهای انقلاب حضور پرشور مردم رامیان در اجتماع شبانه تجدید میثاق مردم گالیکش با آرمانهای انقلاب در اجتماع شبانه گلستان در موج ۱۵۴؛ تداوم اجتماعات شبانه مردمی برچسبها بیعت با رهبر انقلاب خراسان رضوی اجتماع مردمی
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