ورود ۳۰۰ هزار زائر به کشور از مرز مهران طی ۲ روز گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در مرز مهران در تشریح آخرین وضعیت تردد زائران در مرز مهران اظهار کرد: موج بازگشت زائران از شب گذشته آغاز شده و از بامداد امروز تا ساعت ۸ ، بیش از ۱۷۵ هزار نفر از مرز مهران تردد داشتهاند که از این تعداد، ۱۳۵ هزار نفر وارد کشور شدهاند.
وی افزود: روز گذشته نیز ۲۶۶ هزار تردد در مرز مهران ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۲۱ درصدی را نشان میدهد.
استاندار ایلام با بیان اینکه طی روز گذشته و امروز تا ساعت ۸، حدود ۳۰۰ هزار زائر از مرز مهران وارد کشور شدهاند، گفت: از بامداد روز گذشته تا ساعت ۲۰، ۹۰۱ دستگاه اتوبوس از پایانه شهید رئیسی برای جابهجایی زائران فعالیت کردهاند و اتوبوسها بهصورت مستمر وارد پایانه شده و انتقال مسافران را انجام میدهند.
کرمی با اشاره به تغییر الگوی بازگشت زائران نسبت به سالهای گذشته، تصریح کرد: بهطور معمول حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زائرانی که از دیگر مرزها عازم مراسم پیادهروی اربعین میشوند، به دلیل نزدیکی مرز مهران، این مرز را برای بازگشت انتخاب میکنند.
وی ادامه داد: امسال به دلیل جلو افتادن برنامه بازگشت زائران، حجم ورود به مرز مهران بیش از پیشبینیها بود و در برخی مقاطع، افزایش ناگهانی موج ورود زائران موجب ایجاد توقفهای کوتاه شد، اما با پیگیریهای انجامشده، تأمین ناوگان حملونقل بهموقع در دستور کار قرار گرفت.
استاندار ایلام گفت: ۱۵۰ دستگاه اتوبوس تا دو ساعت آینده بهصورت مستمر وارد پایانه میشوند و ۶۰۰ دستگاه ناوگان نیز در مسیر مرز مهران قرار دارند تا روند انتقال زائران با سرعت بیشتری انجام شود.
کرمی با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای خدماترسانی به زائران افزود: همه دستگاهها در مرز مهران پای کار هستند و مواکب مستقر در پایانه شهید رئیسی نیز خدمات لازم را به زائران ارائه میدهند.
وی خاطرنشان کرد: فضاهای استراحت مجهز به سامانههای سرمایشی برای زائران در نظر گرفته شده است و از زائران درخواست میشود در صورت ایجاد توقفهای کوتاه، از ظرفیت مواکب و محلهای اسکان استفاده کنند تا با مدیریت بهتر زمان، سفر خود را ادامه دهند.
استاندار ایلام با اشاره به پیگیریهای ستاد مرکزی اربعین برای تقویت ناوگان حملونقل بیان کرد: امروز با رئیس ستاد مرکزی اربعین و معاون عمرانی وزیر کشور گفتوگوهای لازم انجام شد و مقرر شده است تا فردا ۲۵۰ دستگاه ناوگان شامل ۱۵۰ دستگاه اتوبوس و ۱۰۰ دستگاه ون در پایانههای مرزی مستقر شوند تا جابهجایی زائران به نحو مطلوب انجام شود.
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