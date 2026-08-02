رشد چشمگیر خدمات هلال احمر در ایام اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ فاطمه محمدبیگی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی گفت: خدمات رسانی جمعیت هلال‌احمر در طی سال های گذشته در حوزه بهداشت و درمان در کشور عراق رشد چشمگیری داشته است.

وی بیان کرد: حدود ۶ سال است که به عنوان کارگروه نظارت در سفرهای اربعین برای خدمت به زائرین حضور دارم. در طی این سال ها شاهد رشد فوق العاده و جهش بزرگ جمعیت هلال احمر در حوزه زیرساخت، لجستیک، پشتیبانی، آمبولانس، نیروی انسانی و ارائه خدمات تخصصی به زائران حسینی بودیم.

محمدبیگی خاطرنشان کرد: مدل خدمات ارائه شده بسیار شکیل، زیبا و با امکانات به روز انجام شده است، هم چنین راه اندازی و تجهیز ساختمان حضرت فاطمه در شهر کربلا، بیمارستان امام علی در نجف و مواکب درمانی بین راهی همه توسعه یافتند.

وی با اشاره به اینکه الگوی تجویز و توزیع دارو، الکترونیک و به روز شده است، خاطرنشان کرد: این توانمندی ها نشان دهنده این است که هلال احمر مبتنی بر فرایندهای نوآورانه و دانش بنیان، بسیار خوب پیشرفت کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: در کمسیون بهداشت و درمان در طی سنوات گذشته سعی کردیم بودجه هلال احمر را ارتقا دهیم. تلاش ما در مجلس شورای اسلامی و کمسیون بهداشت و درمان با توجه به بودجه های سنوات گذشته، ارتقای بودجه را جهت ارائه خدمات بهتر به زائرین در عتبات عالیات پیشنهاد دهیم.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال تفاهم نامه با کشور عراق هستیم که در عرصه ثبت NGO های بین المللی و مشترک بتوانیم خدمات متناسب به زائرین ٢ کشور به طور متناظر انجام دهیم. از سوی دیگر، کارگروه مشترک هلال احمر و کمیسیون بهداشت و درمان که در طی سال فعال است برای ثبت و ریجستری داروهای ایرانی در عراق و حل مشکلات نیز فعال شده است.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امدادگر جمعیت هلال احمر افزود: از زحمات امدادگران و نیروهای داوطلب هلال احمر و امدادرسانی در جنگ های اخیر تشکر و قدردانی می کنم.