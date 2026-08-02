به گزارش خبرگزاری مهر بنا به اعلام روابطعمومی ادارهکل سلامت شهرداری تهران، این توافق در نشست تخصصی مشترکی با حضور مدیران ستادی ادارهکل سلامت شهرداری تهران، مدیران سلامت مناطق ۲۲گانه و مدیران و مسئولان جمعیت هلالاحمر شهر تهران برگزار و بررسی شد.
در این نشست، طرفین با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ پیشگیری و ارتقای توانمندیهای خودمراقبتی جهت افزایش تابآوری شهروندان، بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای مشترک در سطوح ستادی، منطقهای و محلهای توافق کردند.
بر اساس این چارچوب همکاری، ظرفیت خانههای سلامت، شبکههای محلی، کانونهای داوطلبی و سازوکارهای ارتباطی محلهمحور شهرداری تهران، در کنار توانمندیهای آموزشی، امدادی، حمایتی و روانی ـ اجتماعی و همچنین شبکه مربیان و داوطلبان جمعیت هلالاحمر، بهعنوان پشتوانه اجرای برنامههای مشترک در سطح شهر تهران مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
از مهمترین محورهای این همکاری میتوان به توسعه آموزشهای عمومی و تخصصی در حوزه کمک های اولیه، خودمراقبتی، ارتقای سواد سلامت و افزایش تابآوری محلات، تقویت آمادگی و پاسخگویی محلهمحور در شرایط ویژه، اجرای برنامههای آموزشی مشترک برای توانمندسازی شهروندان، شناسایی و حمایت هدفمند از گروههای آسیبپذیر با حفظ کرامت انسانی، استفاده از فضاهای محلی برای اجرای برنامههای حمایتی و اجرایی «طرح قسم» و ارائه خدمات آموزشی در مراکز «فرآموز» اشاره کرد.
این همکاری از طریق کارگروههای اجرایی در سطح مناطق، بهصورت مستمر و عملیاتی دنبال خواهد شد. اقدامات مشترک دو مجموعه با هدف ارتقای فرهنگ پیشگیری، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت آمادگی عمومی در برابر مخاطرات شهری اجرا میشود.
همچنین در این نشست، وظایف و تعهدات دو مجموعه در سطوح ستادی، منطقهای و محلهای بررسی و چارچوب اجرایی همکاری مشترک تصویب شد. همچنین نمایندگانی برای پیگیری، هماهنگی و زمانبندی اقدامات آتی تعیین شدند.
همکاری ادارهکل سلامت شهرداری تهران و جمعیت هلالاحمر، گامی مؤثر در مسیر توسعه خدمات آموزشی، ارتقای سواد سلامت، افزایش تابآوری اجتماعی و تبدیل محلات تهران به کانونهای فعال پیشگیری، آموزش و آمادگی به شمار میرود؛ مسیری که میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و شبکههای محلی، کیفیت زندگی شهری و سطح آمادگی شهروندان را بهصورت پایدار ارتقا دهد.
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