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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

همکاری شهرداری تهران و هلال‌احمر برای ارتقای سواد سلامت محلات

همکاری شهرداری تهران و هلال‌احمر برای ارتقای سواد سلامت محلات

اداره‌کل سلامت شهرداری تهران و جمعیت هلال‌احمر شهر تهران با تصویب چارچوب همکاری مشترک، اجرای برنامه‌های آموزشی و سلامت‌محور را برای ارتقای سواد سلامت و افزایش تاب‌آوری محلات آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر بنا به اعلام روابط‌عمومی اداره‌کل سلامت شهرداری تهران، این توافق در نشست تخصصی مشترکی با حضور مدیران ستادی اداره‌کل سلامت شهرداری تهران، مدیران سلامت مناطق ۲۲گانه و مدیران و مسئولان جمعیت هلال‌احمر شهر تهران برگزار و بررسی شد.

در این نشست، طرفین با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ پیشگیری و ارتقای توانمندی‌های خودمراقبتی جهت افزایش تاب‌آوری شهروندان، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مشترک در سطوح ستادی، منطقه‌ای و محله‌ای توافق کردند.

بر اساس این چارچوب همکاری، ظرفیت خانه‌های سلامت، شبکه‌های محلی، کانون‌های داوطلبی و سازوکارهای ارتباطی محله‌محور شهرداری تهران، در کنار توانمندی‌های آموزشی، امدادی، حمایتی و روانی ـ اجتماعی و همچنین شبکه مربیان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، به‌عنوان پشتوانه اجرای برنامه‌های مشترک در سطح شهر تهران مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

از مهم‌ترین محورهای این همکاری می‌توان به توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی در حوزه کمک های اولیه، خودمراقبتی، ارتقای سواد سلامت و افزایش تاب‌آوری محلات، تقویت آمادگی و پاسخ‌گویی محله‌محور در شرایط ویژه، اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک برای توانمندسازی شهروندان، شناسایی و حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر با حفظ کرامت انسانی، استفاده از فضاهای محلی برای اجرای برنامه‌های حمایتی و اجرایی «طرح قسم» و ارائه خدمات آموزشی در مراکز «فرآموز» اشاره کرد.

این همکاری از طریق کارگروه‌های اجرایی در سطح مناطق، به‌صورت مستمر و عملیاتی دنبال خواهد شد. اقدامات مشترک دو مجموعه با هدف ارتقای فرهنگ پیشگیری، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت آمادگی عمومی در برابر مخاطرات شهری اجرا می‌شود.

همچنین در این نشست، وظایف و تعهدات دو مجموعه در سطوح ستادی، منطقه‌ای و محله‌ای بررسی و چارچوب اجرایی همکاری مشترک تصویب شد. همچنین نمایندگانی برای پیگیری، هماهنگی و زمان‌بندی اقدامات آتی تعیین شدند.

همکاری اداره‌کل سلامت شهرداری تهران و جمعیت هلال‌احمر، گامی مؤثر در مسیر توسعه خدمات آموزشی، ارتقای سواد سلامت، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و تبدیل محلات تهران به کانون‌های فعال پیشگیری، آموزش و آمادگی به شمار می‌رود؛ مسیری که می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و شبکه‌های محلی، کیفیت زندگی شهری و سطح آمادگی شهروندان را به‌صورت پایدار ارتقا دهد.

کد مطلب 6905921

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