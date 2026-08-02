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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

سقوط یک هواپیمای کوچک در جنوب پرو ۱۳ کشته بر جای گذاشت

سقوط یک هواپیمای کوچک در جنوب پرو ۱۳ کشته بر جای گذاشت

رسانه‌های محلی پرو روز یکشنبه گزارش دادند که ۱۳ نفر پس از سقوط یک هواپیمای کوچک در یک منطقه کشاورزی در حدود ۶ کیلومتری شهر نازکا در منطقه جنوبی ایکا در پرو کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، طبق گزارش‌های اولیه، قربانیان شامل ۱۱ گردشگر و همچنین خلبان و کمک خلبان بودند.

نیروهای امداد و مقامات به محل سقوط رسیده‌اند و تحقیقات برای تعیین علت حادثه آغاز شده است.

کد مطلب 6906318

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