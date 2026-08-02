سقوط یک هواپیمای کوچک در جنوب پرو ۱۳ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، طبق گزارشهای اولیه، قربانیان شامل ۱۱ گردشگر و همچنین خلبان و کمک خلبان بودند.
نیروهای امداد و مقامات به محل سقوط رسیدهاند و تحقیقات برای تعیین علت حادثه آغاز شده است.
رسانههای محلی پرو روز یکشنبه گزارش دادند که ۱۳ نفر پس از سقوط یک هواپیمای کوچک در یک منطقه کشاورزی در حدود ۶ کیلومتری شهر نازکا در منطقه جنوبی ایکا در پرو کشته شدند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، طبق گزارشهای اولیه، قربانیان شامل ۱۱ گردشگر و همچنین خلبان و کمک خلبان بودند.
نیروهای امداد و مقامات به محل سقوط رسیدهاند و تحقیقات برای تعیین علت حادثه آغاز شده است.
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