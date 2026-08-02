کلاهبرداری ۱۰۰۰ میلیارد ریالی با چک بلامحل در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار کرد: در پی دریافت چندین فقره شکایت از سوی شهروندان گلوگاه و برخی استان‌های همجوار درباره کلاهبرداری از طریق صدور چک بلامحل و خرید لوازم خانگی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متهم با استفاده از این شیوه، اقدام به خرید لوازم خانگی به ارزش حدود هزار میلیارد ریال کرده و پس از ارائه چک‌های فاقد اعتبار، از پرداخت مطالبات شاکیان خودداری کرده است.

فرمانده انتظامی مازندران تصریح کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق شدند هویت متهم را شناسایی و در عملیاتی منسجم وی را دستگیر کنند.

سردار مفخمی شهرستانی ادامه داد: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی و انجام تحقیقات، به بزه ارتکابی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت دقت شهروندان در معاملات مالی، خاطرنشان کرد: افراد هنگام انجام خرید و فروش و پذیرش اسناد مالی باید از اصالت مدارک و اعتبار چک‌ها اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.