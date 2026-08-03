تاجگردون: مهار تورم در گرو تامین غیرتورمی کسری بودجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکارهای غیر تورمی کسری بودجه، گفت: مهمترین جایگزین استقراض از بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای غیرتورمی است تا ضمن تأمین منابع مورد نیاز دولت، فشار بر پایه پولی و نقدینگی افزایش نیابد.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس با بیان اینکه انتشار اوراق مالی اسلامی به عنوان ابزاری برای تأمین غیر تورمی بودجه شناخته می شود، افزود: تامین منابع از بازار سرمایه و شبکه بانکی، کاهش وابستگی به پایه پولی و ضرورت رعایت ظرفیت بازار برای جلوگیری از افزایش هزینه بدهی از جمله موارد دیگر در این بخش ارزیابی میشود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، مولدسازی داراییهای دولت را دومین راهکار مهم دانست و اظهار کرد: فروش اموال و املاک مازاد، واگذاری زمین و ساختمانهای بلااستفاده، مشارکت در پروژههای عمرانی و مولد و همچنین عرضه سهام شرکتهای دولتی و صندوقهای ETF میتواند منابع قابل توجهی برای دولت ایجاد کند، بدون آنکه آثار تورمی به اقتصاد تحمیل شود.
تاجگردون در ادامه افزایش درآمدهای پایدار را به عنوان دومین راهکار مهم در این بخش ارزیابی کرد و ادامه داد: توسعه پایههای مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد و دارایی، هدفمند کردن یارانهها و اصلاح ارز ترجیحی از جمله اقداماتی است که میتواند درآمدهای دولت را تقویت کند.
وی با اشاره به سایر ابزارهای تأمین مالی، تصریح کرد: استفاده هدفمند از منابع صندوق توسعه ملی با مجوز قانونی، اجرای پروژهها از طریق مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و کاهش نیاز دولت برای تأمین مستقیم منابع مالی، از دیگر راهکارهای مؤثر در این حوزه است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار هزینههای دولت، گفت: کنترل هزینههای جاری، ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا، حذف پروژههای کمبازده، اولویتبندی طرحهای عمرانی و اجرای حساب واحد خزانه و مدیریت بهتر جریان نقدی، از جمله اقداماتی است که به مدیریت بهتر منابع و مصارف دولت کمک میکند.
تاجگردون خاطرنشان کرد: اجرای این سیاستها آثار مثبتی همچون کاهش نیاز به استقراض از بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی، کنترل رشد نقدینگی، مهار تورم، افزایش استقلال بانک مرکزی و ثبات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
وی با طرح این پرسش که چرا این رویکردها مهم است گفت: کاهش وابستگی بودجه به منابع بانک مرکزی، یکی از اصول مهم در انضباط مالی است؛ چرا که هرگونه تامین کسری بودجه از این محل به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و فشار تورمی منجر میشود و آثار آن مستقیماً متوجه معیشت مردم خواهد بود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: هرچه کسری بودجه از مسیرهای غیر تورمی تامین شود، بانک مرکزی با استقلال بیشتری میتواند تورم را کنترل و ارزش پول ملی را حفظ و زمینه رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری را فراهم سازد.
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