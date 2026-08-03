تشکیل پرونده تعزیراتی قاچاق روغن خوراکی در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق روغن خوراکی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه باتوجه‌به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه به گزارش نیروی انتظامی، روغن‌های مکشوفه در انبار موجود نبوده و بر اساس تبصره ۵ ماده ۶۳ و ماده ۵۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متخلف را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا جریمه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۳۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی، افزود: شعبه همچنین با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متخلف را به اتهام حمل کالای قاچاق خارج از ضوابط تعیینی دولت به پرداخت شش میلیارد و ۸۳۷ میلیون ریال جریمه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۴۵ میلیارد و ۳۸ میلیون ریال محکوم کرد.

وی گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه نیروی انتظامی، خودرو را به ظن قاچاق توقیف و پرونده محموله قاچاق کشف شده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.