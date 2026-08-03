به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیاتمنش ظهر دوشنبه در آیین آغاز سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تکمیل سد مخزنی مشمپا، این پروژه را یکی از مهمترین طرحهای زیربنایی استان زنجان برشمرد و اظهار کرد: با حمایت دولت چهاردهم، سد مشمپا وارد مرحله تازهای از اجرا شده و با تسریع عملیات اجرایی، زمینه آبگیری و بهرهبرداری از آن در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این سد در توسعه استان افزود: سد مشمپا نقش مؤثری در تأمین منابع آبی، توسعه زیرساختها و پشتیبانی از بخشهای مختلف اقتصادی استان خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه این پروژه در آغاز به کار دولت چهاردهم حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، تصریح کرد: با حمایتهای وزیر نیرو و مشارکت بخش خصوصی، اجرای ۶۰ درصد باقیمانده پروژه با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد تا این طرح هرچه زودتر به مرحله بهرهبرداری برسد.
بیاتمنش با اشاره به توقف و کندی اجرای پروژه در مقطعی از زمان، گفت: در جریان سفر رئیسجمهور به استان زنجان، تعیین تکلیف و ازسرگیری عملیات اجرایی سد مشمپا یکی از مطالبات مهم مردم و مسئولان استان بود که با پیگیری مدیریت ارشد استان به نتیجه رسید.
وی سرمایهگذاری بخش خصوصی را گامی مؤثر در تسریع روند تکمیل این پروژه دانست و افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار حمایتهای دولت، زمینه اجرای پروژه در زمانبندی پیشبینیشده را فراهم میکند.
بیاتمنش حضور وزیر نیرو، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص)، مسئولان ملی و مدیران استانی در آیین آغاز سرمایهگذاری را نشانه عزم جدی دولت برای تکمیل این پروژه راهبردی عنوان کرد.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایتهای دولت، همکاری وزارت نیرو، مشارکت بخش خصوصی و همراهی دستگاههای اجرایی، سد مخزنی مشمپا در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد و با تأمین آب شرب، پشتیبانی از بخش صنعت، تقویت کشاورزی و ایجاد زیرساختهای لازم، نقش مؤثری در توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم استان زنجان ایفا کند.
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