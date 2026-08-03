اورسجی: هدف کبدی ایران در ناگویا کسب مدال طلاست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی در جریان بازدید از اردوی تیم ملی کبدی آقایان اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن اظهار داشت: حضور مسئولان ورزشی در کنار ملی‌پوشان باعث دلگرمی و انگیزه بیشتر ورزشکاران است.

وی ادامه داد: باعث افتخار ورزش کشور است که ورزشکارانی همچون فاضل فاضل اتراچالی را در اختیار داریم؛ ورزشکاری که پنجمین دوره بازی‌های آسیایی خود را تجربه می‌کند و در هر پنج دوره موفق به کسب مدال شده است. کمتر ورزشکاری در رشته‌های مختلف ورزشی چنین افتخاری را در کارنامه خود دارد و امیدوارم سایر ورزشکاران ایران نیز بتوانند این مسیر پرافتخار را طی کنند.

رئیس فدراسیون کبدی با اشاره به شرایط آماده‌سازی تیم ملی گفت: ملی‌پوشان کبدی تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌اند. تاکنون ۹ مرحله اردوی سخت و فشرده برگزار شده و سه مرحله دیگر نیز تا زمان اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا باقی مانده است. بازیکنان و کادر فنی مصمم هستند تا با آمادگی کامل در این رقابت‌ها حاضر شوند.

اورسجی خاطرنشان کرد: برنامه راهبردی ما کسب مدال طلا در بازی‌های آسیایی است و امیدواریم با تلاش بازیکنان، کادر فنی مجرب و حمایت‌های صورت گرفته، بتوانیم برای کاروان ورزش ایران افتخارآفرینی کنیم.

وی گفت: در شرایط سختی که کشور پشت سر گذاشت، با وجود اتفاقات تلخ، هیچ برنامه‌ای در کشور از جمله ورزش تعطیل نشد و این موضوع نشان‌دهنده حمایت و توجه مسئولان به ورزشکاران است. از همه کسانی که در این مسیر همراه ورزش کشور هستند تشکر می‌کنم و امیدوارم این حمایت‌ها تداوم داشته باشد.