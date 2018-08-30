مدال طلای ملایی به نقره تبدیل شد/ نظر داوران بعد از مبارزه برگشت!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، در ادامه رقابت های جودوی هجدهمین دوره بازی های آسیایی٬ چهار جودوکار کشورمان روی تاتامی رفتند که «مبینا عزیزی» و «دنیا آقایی» در بانوان با شکست برابر حریفان٬ حذف شدند. در وزن منهای ۷۳ کیلوگرم «محمد محمدی بریمانلو» به مدال ارزشمند برنز دست یافت.

سپس «سعید ملایی» که حریفانی از اندونزی٬ چین و کره جنوبی را شکست داده بود در فینال وزن منهای ۸۱ کیلوگرم به مصاف «دیدار خامزا» از قزاقستان رفت. در حالی که در پایان وقت قانونی «ملایی» برنده بازی بود و حتی برای لحظاتی به شادمانی پرداخت٬ هیات ژوری بعد از بازبینی سه ثانیه پایانی مبارزه به ملایی اخطار سوم کم کاری را داد تا او بازنده اعلام شود و به مدال نقره برسد.

جودوی ایران پیش از این تنها یک مرتبه در سال ۲۰۰۲ در بازی های آسیایی بوسان توسط «مسعود حاجی آخوندزاده» به مدال طلا رسیده بود که «ملایی» هم نتوانست به این انتظار پایان داد.

رقابت های جودوی بازی های آسیایی ۲۰۱۸ فردا (جمعه) به اتمام می رسد و «جواد محجوب» در سنگین وزن به عنوان آخرین نماینده ایران به میدان می رود.

مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:

طلا:

۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد

۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد

۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد

۴ - سعید رجبی- تکواندو

۵ - میرهاشم حسینی- تکواندو

۶ - محمد علی گرایی - کشتی فرنگی

۷ - حسین نوری- کشتی فرنگی

​۸ - عرفان آهنگریان - ووشو

۹ - محسن محمدسیفی - ووشو

​۱۰- رضا علیپور - سنگ‌نوردی

​۱۱- تیم کبدی بانوان

۱۲- تیم ملی کبدی مردان

​۱۳ - سهراب مرادی - وزنه برداری

​۱۴ - سجاد گنج زاده - کاراته

​۱۵ - بهمن عسگری - کاراته

۱۶ - بهداد سلیمی - وزنه برداری

۱۷- حسین کیهانی - دوومیدانی

۱۸- الیاس علی اکبری - کوراش

​۱۹- احسان حدادی - دوومیدانی

نقره:

۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو

۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو

۳ - زهرا کیانی - ووشو

۴ - الهه منصوریان - ووشو

۵ - شهربانو منصوریان - ووشو

۶ - فرود ظفری - ووشو

۷ - تیم روئینگ چهار نفره زنان

​۸- امیر محمد بخشی - تکواندو

۹- تیم شمشیربازی اسلحه سابر مردان

۱۰- نازنین ملایی- قایقرانی روئینگ

۱۱- تیم دو نفره روئینگ

​۱۲- طراوت خاکسار - کاراته

۱۳ - امیر مهدیزاده - کاراته

۱۴- رزیتا علیپور - کاراته

​۱۵ - سعید علی حسینی - وزنه برداری

۱۶- جعفر پهلوانی - کوراش

۱۷- هدیه کاظمی - کایاک ۵۰۰ متر

​۱۸ - سعید ملایی - جودو

برنز:

۱ - رضا اطری - کشتی آزاد

۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو

۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی

۴ - محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی

۵ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی

۶ - مه‌لقا جام بزرگ - تیراندازی

۷ - تیم روئینگ دو نفره بانوان - قایقرانی

​۸- ناهید کیانی - تکواندو

​۹ - حمیده عباسعلی - کاراته

۱۰ - تهمینه کربلایی صادقی - پنجاک سیلات

۱۱- سید علی هاشمی - وزنه برداری

۱۲- تیم بسکتبال سه در سه مردان

۱۳ - پگاه زنگنه - کاراته

​۱۴ - تیم میکس کامپوند

۱۵- ذبیح الله پورشیب کاراته

۱۶- قنبرعلی قنبری - کوراش

۱۷- امید تیزتک- کوراش

۱۸- کایاک ۴ نفره مردان

۱۹- محمد نبی رضایی - کانوی تک نفره

​۲۰- محمد محمدی بریمانلو - جودو