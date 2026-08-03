به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پیادهروی خانوادگی اربعین حسینی همزمان با ایام اربعین، روز سهشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ در دو بخش و در مسیرهای تعیینشده در شهر زنجان برگزار خواهد شد.
این مراسم در بخش نخست از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا اقامه نماز ظهر و عصر ادامه خواهد داشت. شرکتکنندگان در این بخش، مسیر ابتدای سد خاکی گاوازنگ تا یادمان شهدای گمنام را پیادهروی خواهند کرد.
بخش دوم این مراسم نیز از ساعت ۱۷ تا ۲۴ بامداد برگزار میشود و مسیر آن از گلزارهای شهدای بالا و پایین به سمت میدان انقلاب تعیین شده است.
برگزارکنندگان از عموم مردم، خانوادهها و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دعوت کردهاند با حضور در این اجتماع معنوی، در آیین بزرگ پیادهروی خانوادگی اربعین حسینی شرکت کنند.
این مراسم با شعار «#باید_برخاست» برگزار خواهد شد.
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