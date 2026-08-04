به گزارش خبرنگار مهر، آیین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی قبل از ظهر سه شنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا، جوانان، هیئات مذهبی، موکبداران و مسئولان استانی در منطقه گاوازنگ زنجان و در محدوده مزار گلزار شهدای گمنام برگزار شد؛ مراسمی که با برپایی موکبهای مردمی، برنامههای فرهنگی و مذهبی و خدمترسانی گسترده به شرکتکنندگان، جلوهای از ارادت مردم زنجان به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش گذاشت.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان در حاشیه این مراسم، با اشاره به عظمت اجتماع میلیونی اربعین در کشور عراق، گفت: یادمان شهدای گمنام زنجان امروز به یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و معنوی شهر تبدیل شده است.
عباس بابایی اظهار کرد: اربعین حسینی بزرگترین اجتماع دینی جهان است که هر سال میلیونها عاشق اهلبیت (ع) با تحمل سختیهای مسیر، گرمای هوا و مشقتهای فراوان، تنها به شوق زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) مسیر نجف تا کربلا را طی میکنند و این حرکت عظیم، نماد وحدت، همبستگی، ایمان و عشق به خاندان عصمت و طهارت است.
وی افزود: بسیاری از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به دلایل مختلف امکان حضور در این مسیر نورانی را ندارند، اما حضور آنان در آیین جاماندگان اربعین نشان میدهد که فاصله جغرافیایی نمیتواند مانعی برای ابراز ارادت به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) باشد و شرکتکنندگان در این مراسم نیز در حقیقت همگام با زائران کربلا، در مسیر عشق و معرفت حسینی گام برمیدارند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان با قدردانی از حضور گسترده مردم در این مراسم، تصریح کرد: حضور پرشور اقشار مختلف مردم، بهویژه نسل جوان، بیانگر زنده بودن فرهنگ عاشورا در جامعه اسلامی است و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید با برنامهریزی فرهنگی مناسب حفظ و تقویت شود.
بابایی با آرزوی قبولی عزاداریها و عبادات عاشقان اهلبیت (ع)، گفت: از خداوند متعال مسئلت داریم به همه دوستداران امام حسین (ع) جزای خیر عنایت فرماید و امیدواریم همه مشتاقان زیارت حضرت سیدالشهدا (ع)، در آینده نزدیک توفیق حضور در حرم مطهر آن حضرت و بهرهمندی از فیوضات معنوی اربعین را پیدا کنند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان در ادامه با تجلیل از موکبداران و خادمان اربعین، اظهار کرد: خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیقی بزرگ و نعمتی الهی است و موکبداران با اخلاص، ایثار و عشق، همه توان خود را برای تکریم زائران به کار گرفتهاند.
وی افزود: این خدمت صادقانه و بیمنت، تنها یک فعالیت اجرایی نیست، بلکه جلوهای از فرهنگ ناب عاشورا و مکتب اهلبیت (ع) است و بیشک مورد عنایت حضرت سیدالشهدا (ع) و حضرت ولیعصر (عج) قرار خواهد گرفت.
بابایی با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در برگزاری باشکوه آیین جاماندگان اربعین، خاطرنشان کرد: تحقق چنین برنامهای بدون همدلی و همکاری مجموعههای مختلف امکانپذیر نبود و از شهرداری زنجان، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروهای انتظامی، دستگاههای امدادی و خدماترسان، گروههای مردمی، هیئات مذهبی، موکبداران، عوامل اجرایی و همه دستاندرکارانی که در برگزاری هرچه بهتر این مراسم تلاش کردند، صمیمانه قدردانی میکنم.
وی همچنین به فعالیتهای مستمر یادمان شهدای گمنام زنجان اشاره کرد و گفت: رسالت این مجموعه تنها به برگزاری مناسبتهای مذهبی و ملی محدود نمیشود، بلکه در تمام روزهای سال برنامههای متنوع فرهنگی، معرفتی و اجتماعی در این مکان برگزار میشود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان ادامه داد: خادمان یادمان شهدای گمنام زنجان هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۴ با برپایی چایخانه، اجرای برنامههای فرهنگی، روایتگری دفاع مقدس، محافل قرآنی، مراسم مذهبی و خدمترسانی به زائران، فضای معنوی این مجموعه را پویا و زنده نگه داشتهاند و آیین جاماندگان اربعین نیز یکی از شاخصترین برنامههای فرهنگی این یادمان به شمار میرود.
بابایی با بیان اینکه یادمان شهدای گمنام امروز به یکی از مراکز مهم فرهنگی استان تبدیل شده است، اظهار کرد: شهدای گمنام به تعبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی «امامزادگان عشق» هستند و حضور این شهیدان والامقام، به این مکان هویت معنوی ویژهای بخشیده است؛ بهگونهای که امروز بسیاری از خانوادهها، جوانان و علاقهمندان به فرهنگ ایثار و شهادت، این یادمان را به عنوان پناهگاه معنوی و فرهنگی خود انتخاب کردهاند.
وی تأکید کرد: توسعه فعالیتهای فرهنگی در این مجموعه میتواند نقش مهمی در انتقال ارزشهای دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با آرمانهای شهدا ایفا کند و از این ظرفیت ارزشمند باید بیش از گذشته برای تقویت هویت دینی و انقلابی جامعه بهره گرفت.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان از شهروندان دعوت کرد در طول سال با حضور در برنامههای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی یادمان شهدای گمنام، از ظرفیتهای معنوی و فرهنگی این مجموعه بهرهمند شوند و افزود: امیدواریم با همراهی مردم و تلاش خادمان شهدا، این مجموعه روزبهروز بیش از گذشته به مرکزی اثرگذار در ترویج فرهنگ اهلبیت (ع)، ایثار، مقاومت و ارزشهای انقلاب اسلامی تبدیل شود و خداوند متعال به همه خادمان شهدا، موکبداران و خدمتگزاران فرهنگ حسینی توفیق روزافزون عنایت فرماید.
نظر شما