هاشمی: عشق به امام حسین(ع) سرمایه ماندگار فرهنگی و معنوی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی بعداز ظهر سه‌شنبه همزمان با اربعین حسینی در جمع مردم شهرستان سربیشه، با قدردانی از حضور مردم در مراسم جاماندگان قافله عشق، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در این مراسم نشان‌دهنده عمق دلبستگی آنان به اهل‌بیت(ع) و حرکت در مسیر فرهنگ عاشورا است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: خدمت‌رسانی در گرمای طاقت‌فرسای عراق، پخت غذا و پذیرایی از زائران، تنها با عشق به سیدالشهدا(ع) امکان‌پذیر است و این روحیه ایثار و اخلاص، جلوه‌ای از فرهنگ ناب حسینی است.

هاشمی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، گفت: ایمان و محبت به خاندان عصمت و طهارت(ع) حاصل تربیت نسل‌هایی است که از کودکی با مکتب امام حسین(ع) آشنا شده‌اند.

وی حضور خانواده‌ها، بانوان و نوجوانان در برنامه‌های اربعین را نشانه پیوند عمیق مردم با فرهنگ عاشورا دانست و افزود: این حضور بیانگر آن است که مردم با دل و جان در مسیر ولایت و ارزش‌های دینی گام برمی‌دارند.

استاندار خراسان جنوبی از تلاش همه عوامل برگزاری مراسم اربعین در شهرستان سربیشه و موکب‌داران و خادمان این رویداد قدردانی کرد و گفت: هر جا نام و یاد امام حسین(ع) زنده باشد، وحدت، امنیت و همدلی نیز در جامعه تقویت خواهد شد.

هاشمی با اشاره به نقش‌آفرینی مردم استان در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، از برپایی موکب‌های خراسان جنوبی در استان و مشهد مقدس تقدیر کرد و افزود: مردم این خطه همواره در خدمت به زائران و پاسداشت ارزش‌های دینی و انقلابی حضوری شایسته داشته‌اند.

وی با بیان اینکه جاماندگان اربعین از قافله عشق حسینی جا نمانده‌اند، خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد پیوند قلبی انسان با سیدالشهدا(ع) است و این ارتباط، انسان را از هر نقطه‌ای به کاروان اربعین متصل می‌کند.