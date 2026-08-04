تعطیلی ادارات کردستان برای مدیریت مصرف انرژی در اوج گرما

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عظیم‌ملک ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: تعطیلی ادارات استان در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه با پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و موافقت استاندار کردستان انجام می‌شود.

وی افزود: این تصمیم با توجه به افزایش دمای هوا، ضرورت مدیریت ناترازی انرژی و جلوگیری از مصرف غیرضروری برق اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان بیان کرد: دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی و مراکز درمانی از این تعطیلی مستثنی بوده و همچنان مطابق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

نظارت بر کاهش مصرف برق ادارات

ملک با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست بر خاموش بودن سامانه‌های سرمایشی، روشنایی‌ها و تجهیزات برقی غیرضروری در زمان تعطیلی ادارات نظارت دقیق داشته باشند.

وی ادامه داد: اکیپ‌های اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان نیز در این روز به صورت میدانی پایش مصرف برق ادارات و دستگاه‌ها را انجام خواهند داد.

معاون استاندار کردستان همچنین با اشاره به اهمیت تداوم خدمات ضروری به مردم، از مدیران بانک‌های استان خواست نسبت به تعیین و اطلاع‌رسانی شعب کشیک برای روز چهارشنبه اقدام کنند.

ملک خاطرنشان کرد: با فعال بودن شعب کشیک، خدمات بانکی مورد نیاز شهروندان بدون وقفه ارائه خواهد شد و مردم می‌توانند امور ضروری خود را از طریق این شعب پیگیری کنند.